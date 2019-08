Lebenssgefahr: Kletterin in der Fränkischen Schweiz von Fels getroffen

OBERTRUBACH - Am Samstagmittag ist in der Fränkischen Schweiz eine Frau von einem Felsbrocken getroffen und dabei schwer verletzt worden. Die 28-Jährige lag am Zehnerstein unweit von Obertrubach und musste geborgen werden, sie schwebt in Lebensgefahr. Auch ihr Kletterpartner verletzte sich schwer.

Am Zehnerstein unweit von Obertrubach verunfallten am Samstag zwei Kletterer. Der etwa 35 Meter hohe Felsen ist beliebt bei Kletterern in der Fränkischen Schweiz. © NN



Die 28-Jährige aus München und ihr sieben Jahre älterer Partner kletterten nach Polizeiangaben in etwa zehn Metern Höhe, die Frau sicherte den 35-Jährigen. Bei einem Griff löste sich ein etwa 40 Zentimeter großer Felsbrocken, der dem Mann gegen die Brust schlug. Er wurde ohnmächtig, während er noch in der Seilbremse hing. Ein etwa faustgroßes Stück, das sind zumindest die aktuellen Erkenntnisse zu dem Unfall, fiel nach unten und traf die Frau seitlich am Kopf. Sie trug keinen Schutzhelm und verlor ebenfalls das Bewusstsein.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Die beiden Kletterer konnten von Experten geborgen werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, die 28-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte die Touristen in Kliniken.

Der Zehnerstein ist beliebt bei Kletterern in der Fränkischen Schweiz, gilt mit 32 Routen als eines der wichtigsten Ziele im Trubachtal. Der etwa 35 Meter hohe Felsen ist Teil des Klettergebiet Nördlicher Frankenjura.

