Leichtathketik-Asse der LG schon in Form für Berlin

Forchheimer Sprint-Garde untermauert in Regensburg gewachsene Ambitionen - 10.07.2019 10:32 Uhr

FORCHHEIM - Auch in diesem Jahr war eine Forchheimer Leichtathlik-Delegation zu Gast bei der national und international besetzten Regensburger Sparkassen-Gala. Dabei schnupperten die LG-Vertreter nicht nur ins professionelle Geschäft hinein, sondern testeten gleichzeitig die Form für die eigenen bevorstehenden Saison-Höhepunkte.

Die Damen der LG Forchheim trumpften bei der Leichtathletik Gala auf: Christine Priegelmeir nimmt hier den Forchheimer Staffel-Stab von Janina Buck auf. © Foto: Theo Kiefner



Im Vorprogramm der Wettbewerbe mit Teilnehmern aus 16 Nationaen starteten nahezu alle Forchheimer über die 100 Meter Sprintstrecke. Jan Schindzielorz, der sich akribisch auf die Deutschen Meisterschaften in Berlin vorbereitet, nutzte die Gelegenheit, um seine Spritzigkeit ohne Hürden-Hindernis zu beweisen. In neuer persönlicher Seniorenbestzeit von 11,11 Sekunden war der 40-Jährige damit der schnellste Forchheimer und als Dienstältester damit neunter der 25 Starter. Auch Dominik Eckner, der derzeit nicht mit seiner Trainingsgruppe und Trainer arbeiten kann, da er studienbedingt wegen eines Praktikums ein Viertel Jahr in Oberbayern wohnt, konnte sogar eine Saisonbestleistung in 11.31 Sekunden verbuchen. Noch besser lief es im Nachmittags-Galaprogramm, als er in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, auf die neue Bestmarke von 6,93 Metern sprang.

Ärger mit dem Wind

Der wechselnde Wind machte es allen Springern sehr schwer, das 20 Zentimeter Brett zu treffen – umso erstaunlicher, dass Eckner hier über sich hinauswuchs und eine persönliche Bestweite erzielte: Im erlesenen Springerfeld belegte er Rang vier.

Die Damen der LG trumpften mit ihrer Vier-mal-100-Meter-Staffel auf. Hier starteten die Forchheimerinnen in der für sie noch ungewohnten Favoritenrolle. In der Besetzung Katharina Eckner, Svenja Heidecke, Janina Buck und Christine Priegelmeir konnten sie erneut ihre Topstellung in Bayern bestätigen: Sie verwiesen die Konkurrenz aus Regensburg und Landshut auf die Plätze.

In 47.78 Sekunden war das Forchheimer Quartett schnell genug, um erneut unter der Qualifikations–Norm für die Deutschen Meisterschaften zu bleiben. Somit sind diese auch für die Bayerischen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Augsburg bestens aufgestellt.

Zuvor lieferten die Damen noch sehr gute Sprintzeiten über die 100 Meter ab und blieben im Rahmen ihrer Bestleistungen. Als einzige hatte die frischgebackene Abiturientin Svenja Heidecke, die tags zuvor noch ihren 19. Geburtstag feierte, einen Platz in der Gala der Topsprinterinnen ergattern können. Mit 12,26 Sekunden im B-Finale lief sie eine ansprechende Zeit und sieht sich in der Vorbereitung auf die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Ulm bestärkt.

Janina Buck konnte sich einen Galastartplatz für den Weitsprung sichern, startete erstmals im internationalen Teilnehmerfeld und löste ihre Aufgabe mit 5,29 Metern ordentlich. Die Frauenkonkurrenz war besonders von den wechselnden böigen Winden betroffen. So hatte das Wetter mit plus 2,0 Metern Rückenwind bis 0,2 Metern Gegenwind alles im Repertoire – und zahlreiche daraus resultierende Fehlversuche ärgerten die Springerinnen. Auch die weitesten Sprünge von Janina Buck waren jeweils hauchdünn ungültig und so durfte sie mit dem fünften Platz zufrieden sein.

