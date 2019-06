Leutenbach: Sweet Early frisch vom Kirschbaum

Eröffnung der Kirschensaison beim Obst-und Gartenbauverein - vor 1 Stunde

LEUTENBACH - Pünktlich zum Vereinsfest des Obst- und Gartenbauvereins Leutenbach wurde die Kirschensaison eröffnet.

Kirschenkönigin Rebecca I. (re.) präsentierte erste Früchte. © Foto: Franz Galster



Sorten wie Burlat, Bellise und Sweet Early wurden verteilt, die Genossenschaften Pretzfeld und Mittelehrenbach nehmen ab sofort an. Rebecca I., Kirschenkönigin der Fränkischen Schweiz, präsentierte erste Früchte unterstützt von Anbauer Thomas Wagner, von Brigitte Wagner vom Obst-Informationszentrum Landratsamt Forchheim und Stephan Wenzel vom Leutenbacher Verein. Insgesamt können in der „schönsten Gegend der Welt“, so die Kirschenkönigin, 20000 Bäume geerntet werden.

Franz Galster