LG Forchheim lädt zum Abend-Spektakel auf die Sportinsel

Leichtathletik-Gemeinschaft lobt erstmals Siegprämien aus - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Als Ersatz für die ins Wasser gefallene Bahneröffnung lädt die Leichtathletikgemeinschaft vor dem Feiertag zum abendlichen Heimspiel auf die Sportinsel: Das landesoffene Sprint- und Sprung-Meeting mit Kreismeisterschaften bietet zudem ein besonderes Novum.

2018 bereitete die Zeitmessanlage Probleme beim Abendsportfest auf der Forchheimer Sportinsel. Der Zielbereich für die Läufer musste am Ende mit Baustrahlern ausgeleuchtet werden. © Rudolf Maxbauer



Nachdem die Organisatoren der LG im vergangenen Jahr einer durch die veraltete Messanlage verursachten Verzögerung noch kreativ begegneten und das Ziel mit Baustrahlern ausleuchten ließen, sollte die Bahneröffnung in diesem Sommer untertags über die Bühne gehen. Doch das Regenwetter machte der Sache Anfang Mai einen Strich durch die Rechnung, so dass der Verein nun mitten in der Saison sein Heimspiel auf der Sportinsel am Abend nachholt.

Um dem landesoffenen Sprung- und Sprint-Meeting am Mittwoch (ab 17 Uhr) zwischen verschiedenen überregionalen Meisterschaftsterminen dennoch einen herausstechenden Charakter zu verleihen, gibt es neben den südoberfränkischen Titeln erstmals symbolische Geldprämien für die Tagesbestleistung in den Altersklassen ab der U18, dazu werden bayerische Rekorde ebenfalls mit je 50 Euro honoriert.

Gäste-Tross aus Regensburg

Trotz der Ferienzeit hoffen die Forchheimer auf ein ansprechendes Teilnehmerfeld, bisher sind etwa 50 Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet. Bei den Frauen sind beispielsweise ambitionierte Köpfe vom SWC Regensburg am Start, die auch schon Einzelnormen für die Deutsche Meisterschaft in Berlin in der Tasche haben. Bei den Jugendlichen läuft Naomi Krebs aus Bamberg mit. Bei den Sprint-Männern gibt es ein Erlangen-Forchheim-Duell zwischen Moritz Hecht und Thomas Knauer.

Kevin Gudd Nordbayerische Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt E-Mail