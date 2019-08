Lilling: Harvester gerät in Brand

Schwelbrand entwickelte sich blitzschnell zum Großbrand - vor 1 Stunde

LILLING - Feuerwehren aus Igensdorf, Gräfenberg und Lilling waren im Einsatz, als am heutigen Montag, kurz nach 15 Uhr, ein Harvester in Flammen aufging.

Die alarmierten Wehren löschten den Harvester mit einem speziellen Schaum. © Rolf Riedel



Um etwa 15.15 Uhr geriet an der Grenze Lillinger Forst/Weißenohe/Rüsselbach ein Harvester unvermittelt in Brand. Die beiden Forstarbeiter versuchten zwar den Schwelbrand zuerst mit einem Feuerlöscher zu bewältigen. Doch dann entwickelte sich der Brand in Windeseile zu einem Großbrand. Die alarmierten Wehren aus Igensdorf, Gräfenberg und Lilling hatten zunächst große Schwierigkeiten die Brandstelle die mitten in einem schwer zugänglichen Bereich liegt, zu finden.

Dann konnte in gemeinsamen Einsatz der Brand mit Wasser und Schaum gelöscht werden. Zum Glück herrschte leichter Nieselregen, dadurch kam das Umfeld nicht in Brand. Verletzt wurde niemand.