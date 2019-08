Live-Ticker zum Nachlesen: Das Annafest 2019 ist Geschichte!

Unser Team aus Forchheim hat jeden Tag vom Festgelände getickert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die fünfte Jahreszeit in Forchheim ist zu Ende: Das 179. Annafest mit tausenden Besuchern hat am Montag sein Finale gefeiert. Mit unserem Live-Ticker zum Nachlesen lassen wir Sie die Riesenfeier am Kellerwald nochmal Revue passieren!

Bilderstrecke zum Thema Forchheimer Annafest 2019: Feierlicher Umzug mit hohem Besuch Angeführt von den Bürgermeistern der Stadt zog die Annafest-Festgemeinde am Samstagnachmittag zum Ort des Geschehens Richtung Kellerwald. Noch bis zum 5. August wird auf insgesamt 23 Kellern unter Bäumen gefeiert, was das Zeug hält.



Bilderstrecke zum Thema Bier, Schausteller und Guinness-Rekord: Zehn Fakten zum Forchheimer Annafest Hätten Sie gewusst, wie viele Schausteller sich jedes Jahr für das Annafest bewerben? Welchen Ursprung hat das Fest? Und welche Kosten bringt die Stadt für Werbung, Baumpflege und Aufräumarbeiten auf? Das Forchheimer Annafest im Faktencheck.



