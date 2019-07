Live vom Annafest: Die Stimmung steigt im Kellerwald

Hier tickert unser Team aus Forchheim an allen elf Tagen live vom Annafest - vor 42 Minuten

FORCHHEIM - Die fünfte Jahreszeit ist in Forchheim angebrochen: Das 179. Annafest wurde kurz nach 17 Uhr vor tausenden Feier-Freudigen eröffnet. Die Stadt erwartet insgesamt bis zu einer halben Million Besucher im Kellerwald. Mit unserem Live-Blog sind Sie an allen elf Tagen ganz nah dran!

+++ Um kurz nach 17 Uhr hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein mit drei Schlägen das erste Fass angestochen. +++

In Forchheim wird das Annafest liebevoll als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Und diese wurde am Freitag wieder eingeleitet. Elf Tage lang vereinen sich bei der 179. Ausgabe wieder Tradition, Kultur und Geselligkeit in eine rießige Feier. Zum Anstich benötige Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nur drei Schläge, was den durstigen Besuchern bei der Sommerhitze sichtlich gefiel. In diesem Sinne: Prost!