Mahlzeit, Forchheim: Gerüstet für das Annafest

Bei Forchheims fünfter Jahreszeit gibt es Barrieren und Bügel. Neue Fahrgeschäfte und Buden locken - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Freitag startet das 179. Annafest – unter extremen (Wetter-)Bedingungen, bei einer Temperatur von voraussichtlich 38 Grad zum Auftakt. Erste Vorkehrungen wurden wegen der Hitze und der bestehenden Waldbrandgefahr bereits getroffen.

Die Stadt hat das Rauchen im Kellerwald eingeschränkt und appelliert an die Bürger, vorsichtig zu sein und keine brennenden Zigaretten in den Waldbereich zu werfen. Für die Erstfeuerbekämpfung steht ein neues Spezialfahrzeug bereit, das geländegängig und besonders leistungsfähig ist. "Am ersten Wochenende werden wir alles besonders im Blick haben, weil da immer besonders viele Besucher kommen, und mit der Feuerwehr Rücksprache halten", sagt Klaus Backer, der Chef des Forchheimer Ordnungsamts.

Barrieren zur Terrorabwehr

"Das Sicherheitskonzept aus dem vergangenen Jahr hat sich bewährt", sagt Backer. Eine Fachfirma hat es erstellt. Stichprobenartig werden wieder Taschenkontrollen an den Eingangsbereichen durchgeführt. An den beiden Zugangsstraßen stehen wieder Beton-Barrieren. "Diese Sperren zur Terrorabwehr verhindern, dass große Fahrzeuge auf das Gelände fahren können", so Backer. Neben Bereitschaftspolizisten aus Forchheim und Bamberg ist während der elf Tage Festbetrieb ein Nürnberger Sicherheitsdienst mit einem Team aus 40 Personen im Einsatz – verstärkt am Wochenende.

Das traditionelle Schlachtschüssel-Essen ist der inoffizielle Auftakt zum Annafest: Ab 11 Uhr kamen trotz heißer 38 Grad zahlreiche Besucher auf die Unteren und Oberen Keller und verspeisten Blut- und Leberwürste, Sauerkraut oder schlachtwarmes Kesselfleisch. Um 17 Uhr steigen heute der Anstich und offizielle Start. © Foto: Peter Roggenthin



Hinzu kommen zwei ständige Sanitätswachen vom BRK Forchheim und dem ASB Gräfenberg, eine Brandschutzwache sowie eine Wetterstation mit Frühwarn-Lautsprecheranlage. Am Wochenende sind auch Notärzte vor Ort. 300 bis 400 Sanitätseinsätze seien die Regel. "Das hört sich viel an, beim Großteil handelt es sich um Blasen an Füßen, Wespenstiche oder mal Kreislaufprobleme, also zum Glück keine schlimmen Vorfälle", so Backer. Und das, obwohl bis zu 500 000 Menschen das Fest im Verlauf der elf Tage besuchen.

Neu sind heuer Gitter statt Holzzäune im gesamten Kellerwald und Bügel vor der Bühne des Winterbauer-Kellers, die für Sicherheit sorgen sollen (wir berichteten). Sie stießen aber auch auf Kritik. "Auf der einen Seite wird gefeiert, die andere wird als Durchgangsweg genutzt. Wir hoffen auf Verständnis und dass die Besucher sich daran halten", betont Backer.

Um 17 Uhr ist am Freitag der Anstich auf dem Schindler-Keller – das Festbier kommt dabei heuer von der Brauerei Eichhorn. 150 Liter werden gratis an die ersten Feiernden ausgeschenkt.

Für Bürgermeister Franz Streit (CSU) ist die Biervielfalt das Alleinstellungsmerkmal des Annafests: "Das sind allesamt fränkische Biere und wir genießen nicht umsonst einen so guten Ruf", sagt er lachend. Natürlich wird auch das Bier der vier Forchheimer Brauereien ausgeschenkt.

Bierpreis steigt wieder an

Die Vielfalt hat ihren Preis: Die Maß Festbier pendelt heuer um die 9 Euro, 2018 waren es noch 8,80 Euro. "Noch mehr sollte es irgendwann nicht mehr werden", sagt Streit. Neben den Bieren stehe für ihn besonders die Gastlichkeit im Vordergrund. Autoscooter und Schiffschaukel gehörten zu jedem fränkischen Volksfest, beim Annafest bemühe man sich darüber hinaus noch um Abwechslung.

Nach einer Pause wieder dabei sind das Fahrgeschäft "Night Style" am unteren Festplatz sowie "Krumm- und Schiefbau", das mit einer lustigen Baustelle und Wasser-Illusionen für Spaß sorgt. In luftige 22 Meter Höhe geht es in Gondeln mit "Black Out". Kulinarisch neu dabei: Der "Flammlachs" bietet über dem Feuer gegrillten Fisch und die "Waffelhexe" neben urigem Ambiente in einer Holzhütte Waffeln und Kaiserschmarrn.

"Die Mischung ist wichtig", findet auch Schausteller Alexander Störzer, der das Annafest im Unterschied zum Oktoberfest in München lobt, das zu einer Art Ballermann verkommen sei. Franz Streit betont: "Ich bin stolz auf die Wirte und auf unseren Kellerwald. Es soll wieder ein schönes, friedliches Fest werden."

