Maschinen aus Lager in Forchheim gestohlen

FORCHHEIM - In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurden in der Kaiser-Heinrich-Straße in Forchheim diverse Gegenstände von zwei Lagerplätzen entwendet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Erbeutet wurden nach Angaben der Polizei insbesondere mehrere hochwertige, teilweise auch sehr schwere Werkzeuge beziehungsweise Maschinen und auch eine größere Menge Diesel.

Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10 000 Euro.

Die Polizeiinspektion (PI) Forchheim hofft nun auf mögliche Zeugen. Wer irgendetwas gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der PI Forchheim unter der Telefon-Nummer (0 91 91)/70 90 0 zu melden.

