Wenn Kinder Feuer spucken, waghalsig balancieren oder atemberaubende Sprünge und Turneinlagen zeigen, kann das nur eines heißen: Der Zirkus Schnauz ist wieder in der Stadt. Dieses Jahr hat das inklusive Kinder-Zirkusprojekt, hinter dem Kreisjugendring und Circus Mumm stehen, sein buntes Zelt in Kirchehrenbach aufgeschlagen – direkt am Fuße der Ehrenbürg. Mehr als 200 Zuschauer waren gekommen, um den 50 Kindern, egal ob mit oder ohne Behinderung, bei ihrer Gala- Show zuzusehen. Es wurde für alle ein einmaliger Nachmittag zwischen überraschender Akrobatik und gewagter Artistik. © Andreas Kummer