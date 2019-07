Miss & Mister Annafest 2019: Stimmen Sie hier ab!

FORCHHEIM - Wir suchen auch in diesem Jahr Miss & Mister Annafest 2019. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Festbesucher vor unserer Fotoleinwand posiert, um den begehrten Titel zu holen. 19 Frauen und 19 Männer haben es in unsere Endauswahl geschafft. Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen!

Das Online-Voting läuft vom 30. Juli bis zum 5. August um 15 Uhr. In diesem Zeitraum dürfen Sie für Ihren ganz persönlichen Annafest-Liebling abstimmen. Die Frau bzw. der Mann mit den meisten Stimmen dürfen sich über den Titel Miss & Mister Annafest 2019 freuen. Beide erhalten jeweils 250 Euro als Gewinn.

Außerdem werden unter allen Abstimmenden fünfmal 50 Euro verlost. Um teilzunehmen, schreiben Sie eine Mail mit dem Namen der Person, für die Sie abgestimmt haben, an gewinnspiel@nordbayern.de. Geben Sie bitte dazu Ihren vollständigen Namen sowie Adresse und Kontaktdaten an. Wir losen unter allen Zuschriften die fünf Gewinner aus. Miss und Mister Annafest sowie die weiteren Sieger werden am 6. August auf www.annafest-forchheim.de veröffentlicht. Viel Spaß und Glück wünscht das Team von nordbayern.de.

Wer wird Miss Annafest 2019? Wählen Sie hier Ihre Favoritin!

Wer wird Mister Annafest 2019? Wählen Sie hier Ihren Favoriten!

