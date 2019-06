Mit dem Shuttle-Bus für zwei Euro zu JBO nach Weingarts

An beiden Festivaltagen sind Hin- und Rücktransfers eingerichtet - vor 1 Stunde

WEINGARTS - J.B.O. bittet am 28. und 29. Juni zum Festival nach Weingarts. Die Volksbank Forchheim hat einen Shuttle-Service eingerichtet und unterstützt das Event nach dem Motto "in der Region - für die Region". Von Forchheim aus und vielen weiteren Haltestellen im Landkreis kommen die Festival-Fans über drei Busrouten nach Weingarts.

Der Fahrpreis für alle Routen liegt bei zwei Euro (je Fahrt), es gibt an beiden Festivaltagen Hin- und Rücktransfers. Haltestellen sind jeweils die Volksbank-Filialen. Tickets für die Busfahrten sind vorab in den Filialen der Volksbank erhältlich. Resttickets können an den Veranstaltungstagen bei den Busfahrern erworben werden.

Route 1 hat Haltestellen in Obertrubach, Gößweinstein, Ebermannstadt, Pretzfeld, Kirchehrenbach.

Route 2 startet in Forchheim und führt über Buckenhofen, Hausen, Kersbach, Kunreuth.

Route 3 nimmt den Weg ab Hallerndorf über Eggolsheim, Weilersbach, Wiesenthau, Schlaifhausen, Mittelehrenbach.

Alle Fahrzeiten finden sie HIER.

Leo Hühnlein