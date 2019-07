Montessori-Schule: Absolventen sind fit für die Zukunft

Auf der Abschlussfeier der Montessori-Schule wurden kleine Persönlichkeiten ins Berufsleben entlassen. - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - "Danke, dass Ihr bei uns wart und mit Eurer Persönlichkeit unser Schulleben bereichert habt", freute sich Montessori-Schulleiterin Birgit Burcyk-Wening über die 33 Absolventen anlässlich der feierlichen Zeugnisübergabe.

Die Montessori-Absolventen des Jahrgangs 2019 sind stolz auf ihre Schulnoten. Mit einer kleinen Abschlussfeier verabschiedeten sie sich in den Sommer. Einige freuen sich auf das Berufsleben, andere drücken weiter die Schulbank.



Dankbarkeit für die schöne Schulzeit spiegelte sich auch jeweils in den Dankesreden von Schüler- und Elternsprechern. An der privaten Montessori-Volksschule Forchheim haben 19 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse und 12 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen. Sie zeigten beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und beim Mittleren Bildungsabschluss gute Ergebnisse.

Auf der Abschlussfeier präsentierten die Schulabgänger in Form von Sketchen und Rätseln, wie es für sie mit Ausbildung oder Schule nach dem Sommer weitergeht. Ein Großteil der Neuntklässler wird an der Montessorischule bleiben und dort im nächsten Schuljahr die 10. Klasse besuchen. Die anderen Absolventen haben sich für eine Berufsausbildung entschieden und problemlos eine Ausbildungsstelle gefunden. Einige absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr, andere wiederum spezialisieren sich an der Wirtschaftsschule weiter. Auch viele der Schüler, die den Mittleren Bildungsabschluss abgelegt haben, werden den schulischen Bildungsweg fortsetzen – am Gymnasium oder an der Fachoberschule. Die anderen Absolventen haben sich für eine Berufsausbildung oder den Bundesfreiwilligendienst entschieden.

Die Sekundarstufe gibt es an der Montessorischule seit 2007. Dieses Jahr hat der sechste Jahrgang der 10. Klasse seinen Abschluss gemacht. Der Erfolg der Absolventen, von denen jedes Jahr einige nach der 10. Klasse den Weg zum Abitur weitergehen und die Zahl der Neuntklässler, die an der Schule bleiben, um den Mittleren Bildungsabschluss zu absolvieren, zeige, dass sich der Ausbau der Sekundarstufe absolut bewährt habe, so Geschäftsführerin Sibylle Kellner. "Unsere Schüler haben das selbstständige Lernen, Projektarbeit und Präsentationstechniken sehr gut gelernt. Zusätzlich bereitet die zweite Fremdsprache Spanisch, die wir ab der 6. Klasse anbieten, sie auf die weiterführende Schullaufbahn an Gymnasium, FOS oder MOS vor", erklärte Schulleiterin Birgit Burcyk-Wening.

"Die Prüfungen wurden beide an der Ritter-von-Traitteur-Schule abgelegt, mit der die Montessori-Schule seit langem eng zusammenarbeitet". Da die Montessori-Absolventen keine Noten aus dem laufenden Schuljahr in die Zeugnisnote mit einbringen können, komme es bei ihnen ganz auf das erfolgreiche Abschneiden in der eigentlichen Prüfung an. Denn anders als an den staatlichen Regelschulen gebe es bekanntlich an der Montessorischule Bewertungen statt der sonst üblichen Noten.

KATJA ECKERT-HESSING