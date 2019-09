Motorradunfall in Fränkischer Schweiz: 44-Jährige schwer verletzt

Frau geriet in Linkskurve ins Bankett und stürzte - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Erneut ereignete sich in der Fränkischen Schweiz am Wochenende ein schwerer Motorradunfall: Eine 44-jährige Motorradfahrerin kam in einer Linkskurve bei Ebermannstadt ins Bankett und stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Die 44-Jährige war am Sonntagmittag mit ihrer Yamaha auf der Staatsstraße von Kanndorf in Richtung Moggast unterwegs. Vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis kam die Motorradfahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, geriet ins Bankett und stürzte auf den Seitenstreifen. Die 44-Jährige erlitt laut Polizeiangaben schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg.

jm