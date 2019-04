Muggendorf: Metzgerei Wehrfritz ist ausgezeichnet

Bei der Qualitätsprüfung gab es viel Lob - 15.04.2019 15:08 Uhr

MUGGENDORF - Die Muggendorfer Metzgerei Wehrfritz, die auch eine Filiale in Pottenstein betreibt, ist nicht nur die einzige Metzgerei in der Fränkischen Schweiz, in der es Wienerla sowohl zu essen als auch zu trinken gibt. Die Metzgermeister Peter und Marc Wehrfritz gehören nun auch zu den besten Metzger Bayerns.

Josef Nullinger (li.), Peter Wehrfritz und Landesinnungsmeister Konrad Ammon.



Denn bei der 37. f-Qualitätsprüfung des Fleischereiverbands Bayern wurden Produkte der Metzgerei im Rahmen einer zweitägigen Qualitätsprüfung in der Fleischerschule Augsburg von Sachverständigen auf Herz und Nieren geprüft und verkostet.

Fast 700 Proben aus 180 bayerischen Betrieben testeten die Juroren dabei und kamen zu dem Schluss, dass die "Wiener Würstchen", der "Rote Pressack" und die "Schinken-Zwiebel-Mettwurst" der Metzgerei Wehrfritz handwerklich hergestellte Spitzenprodukte sind, die mit dem Qualitätssigel des Fleischereiverbands Bayern ausgezeichnet werden. Josef Nullinger alias Mike Hager überreichte Peter Wehrfritz mit Landesinnungsmeister Konrad Ammon jun. die Qualitätsurkunden.

Des Rätsels Lösung in Sachen Wienerla trinken: Peter Wehrfritz’ Bruder Karl-Heinz ist Braumeister und Inhaber der Staffelberg-Bräu in Loffeld bei Bad Staffelstein. Er braut ein Bier namens "Wienerla".

tw