Muggendorf: Mit Handschellen zur Blutabnahme

Betrunken am Steuer: 36-Jährige wehrte sich vehement gegen die Beamten - vor 40 Minuten

MUGGENDORF - Sturzbetrunken fuhr ein 36-Jähriger am Donnerstagabend mit dem Auto nach Hause. Als die Polizei dort eine Blutentnahme veranlassen wollte, wehrte sich der Mann erheblich.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstagabend der Polizei einen offensichtlich betrunkenen Mann, der in Muggendorf in seinen VW stieg und wegfuhr. Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den 36-Jährigen erheblich alkoholisiert zuhause antreffen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da der Mann sich vehement wehrte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden, um ihn ins Krankenhaus zur Blutentnahme zu bringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

