Muggendorf: Unbekannter entsorgt Müll auf Parkplatz

Gartenmöbel, Hausmüll und Zementsäcke in die Natur geworfen - 14.04.2019 11:46 Uhr

MUGGENDORF - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der B470 am Ortseingang von Muggendorf rund 1,5 Quadratmeter Müll abgelagert. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild Müll im Wald



Symbolbild Müll im Wald



Neben Hausmüll wurden Plastikgartenmöbel, weitere Plastikgegenstände sowie leere Zementsäcke auf diese Weise entsorgt. Zeugen möchten sich bei der Polizei Ebermannstadt, Telefon (09194) 73880 melden.