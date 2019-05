Muggendorfer Marktladen zieht erfolgreiche Bilanz

Geschäft am Marktplatz kann sich behaupten, vor allem dank Touristen - vor 21 Minuten

WIESENTTAL - Der Marktladen Wiesenttal schreibt auch im vierten Jahr seines Bestehens schwarze Zahlen – so die Bilanz des Vorstandsvorsitzenden der Verkaufsgenossenschaft "Marktladen Wiesenttal", Wolfgang Rieger, bei der Mitgliederversammlung.

Der Marktladen am Muggendorfer Marktplatz kann erneut schwarze Zahlen vorweisen – was vor allem den Touristen im Sommer liegt. Foto: Paul Pöhlmann



Über dem Eingang des Ladens am Muggendorfer Marktplatz lädt ein großes Schild dazu ein: "Einkaufen, wo wir zu Hause sind". Als "echt positiv" bezeichnete Wolfgang Rieger auch den Umstand, dass sich das Sortiment des Landens auf einer Verkaufsfläche von 220 Quadratmetern von Anfang an an den Kundenwünschen orientiert habe.

Die "stets freundlichen Verkäuferinnen" würden ebenfalls zum Erfolg des kleinen Kaufhauses beitragen. Das veranlasste Rieger zu einem großen Dankeschön an die fünf Mitarbeiterinnen, die in Voll- und Teilzeit "sieben Tage in der Woche für ihre Kunden da sind".

Regelmäßige Kontrollen

Die Genossenschaft zähle zurzeit 101 Mitglieder, die Anteile in Höhe von 47.000 Euro zeichneten, stellte Rieger in seinem Rechenschaftsbericht vor. Es fänden regelmäßig Lebensmittelkontrollen durch das Landratsamt statt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe es erneut Lob von den Kontrolleuren gegeben.

Auch die Prüfungen im Auftrag der Rewe-Gruppe habe der Laden 2018 sehr gut bestanden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Günther Werner, schlug der Versammlung die Entlastung des Vorstandes vor, was diese im Anschluss einstimmig beschloss.

Wolfgang Rieger sagte abschließend, dass sich der Marktladen in seiner jetzigen Form knapp behaupten könne. Dies sei jedoch nur mit Hilfe der Touristen möglich, die im Sommer gerne in dem Geschäft einkaufen würden.

PAUL PÖHLMANN