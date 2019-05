Musiker in Kirchehrenbach servieren Fleisch und Süßes mit Musik

Grillfest am Wochenende mit dem Ebermannstädter Blech-Mix und dem Jugendblasorchester

KIRCHEHRENBACH - Der Musikverein veranstaltet am Samstag und Sonntag ein Grillfest mit Live-Musik am Musikheim, Sportplatzstraße 17.

Nicht nur Leckeres für den Gaumen, sondern auch für die Ohren gibt es am Wochenende wieder in Kirchehrenbach. © Norbert Haselbauer



Neben Makrelen und Heringen, Steaks und Bratwürsten vom Grill gibt es Pizza frisch aus dem Backofen, Gyros vom Spieß sowie selbst gemachte original thailändische Frühlingsrollen. Zudem gibt es an beiden Tagen eine große Auswahl selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Musikalische Leckerbissen servieren am Samstag das Schülerblasorchester und EBSer Blech-Mix und am Sonntag das Junior- und das Jugendblasorchester. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 16 Uhr, Sonntag um 11 Uhr.