Nach acht Monaten Bauzeit: Regnitztal-Radweg ist freigegeben

Lückenschluss des Regnitztal-Radwegs von Bammersdorf nach Forchheim: Der Bürgermeister und der Vize-Landrat erteilen die Verkehrsfreigabe. - vor 0 Minuten

EGGOLSHEIM - Nur ein halber Kilometer fehlte noch zum Lückenschluss des Regnitztal-Radwegs vom Eggolsheimer Ortsteil Bammersdorf nach Forchheim. Nach acht Monaten Bauzeit erteilten Bürgermeister Claus Schwarzmann (Bürgerbund) und Vize-Landrat Otto Siebenhaar dem 750 000 Euro teuren Gemeinschaftsprojekt die Verkehrsfreigabe.

Bei der Eröffnung des neuen Radwegs herrschte großer Andrang. Allein vom ADFC waren rund 40 Radler erschienen, dazu Behördenvertreter, Lokalpolitiker und sonstige Schaulustige. Seit 2016 war das in Eggolsheim bereits die vierte Radweg-Eröffnung. © Foto: Marquard Och



Für die Beschlussfassungen zu der regional und überregional bedeutsamen Radwegverbindung richtete Schwarzmann großen Dank an Kreistag und Marktrat, für die Planungen ging Dank an Hans-Jürgen Sauer. Für die Umsetzung ging dieser an Tiefbauamtsleiter Dieter Els und Thomas Hüppe vom eigenen Bauamt.

Beste Arbeit habe die Buttenheimer Baufirma Schulz bei 4000 Kubikmeter Erdbewegungen, dem Einbau von 2500 Kubikmeter Asphalt und der Verlegung von 700 Meter Entwässerungsleitungen geleistet.

Geld für Klimaschutz

Für die Förderung des Kreuzungsumbaus an der Kreisstraße FO 1 schickte Schwarzmann Dank an die Bezirksregierung: Der Förderanteil des Kreises betrug hier 230 000 Euro, der Gemeindeanteil lag bei 180 000 Euro. Neu in der Förderkulisse sind gemäß der "Klimaschutz-Richtlinie" 76 000 Euro vom "Projektträger Jülich".

Von den 262 000 Euro Eigenmitteln steuerte der Markt 147 000 Euro bei, der Landkreis 115 000 Euro.

Besonderen Dank sagte der Gemeindechef den sieben Grundbesitzern für die Abgabe der Flächen zu "vernünftigen Preisen".

Wie zuletzt beim Radweg Unterstürmig–Buttenheim sei auch hier die graphische Mitwirkung von Anne Schmidt (Flussparadies Franken) wichtig gewesen. Landratsstellvertreter Siebenhaar bekundete, bei einer Radwegeröffnung noch nie so viele Leute gesehen zu haben, die mit Fahrrad gekommen waren.

Siebenhaar unterstrich das in guter Zusammenarbeit gelungene Bauwerk. Damit verbunden sei eine Steigerung des Freizeitwerts.

Mehr Sicherheit für Radler

Rund 40 Radler vom ADFC Forchheim kamen zur Verkehrsfreigabe. Sie freuten sich über die vom Verein hart erkämpften weißen Begrenzungslinien. Der Vorsitzende Gerhard Krahl schilderte: Beim Landrat sei er abgeblitzt — erst nach Anweisung "von oben" sei die Bitte um mehr Sicherheit erhört worden.

Nachweislich geringer seien Blendungen durch Kraftfahrzeuge in den Abendstunden. Die seit 2016 bereits vierte Radwegeröffnung sei ein Verdienst des Bürgermeisters, betonte Krahl.

Unter starkem Beifall überreichte er das erste "goldene Fahrrad" an den Rathauschef. "Es wird auf meinem Schreibtisch stehn", versicherte Claus Schwarzmann – die Einladung zur Brotzeit für alle folgte.

Marquard Och