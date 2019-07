Nach Rad-Unfall in Thuisbrunn: Räte kritisieren Zustand der Straßen

GRÄFENBERG - Seit langen fordern Räte eine Dringlichkeits-Aufstellung der sanierungsbedürftigen Straßen. Jetzt wurde eine Radlerin in Thuisbrunn wegen schlechter Straßenverhältnisse schwer verletzt.

Gefahrenstellen auf Gemeindeverbindungswegen sorgen für Unmut. In Gräfenberg weiß man aber, was zu tun ist und will Sanierungsmaßnahmen angehen. © Foto: Petra Malbrich



Gut 65 Kilometer misst das Straßennetz Gräfenbergs samt Gemeindeteile. Etliche Straßen davon müssten komplett, etliche streckenweise saniert werden. Manche davon auch rundherum erneuert. Nun ist vor wenigen Tagen eine 60-jährige Frau von ihrem E-Bike auf einem maroden Teilstück bergabwärts in Thuisbrunn gestürzt. Schwer verletzt wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und muss mehrmals operiert werden.

Das weiß auch Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla (SPD), der den Unfall zutiefst bedauert und sofort Kontakt mit der Tochter der Verunglückten aufgenommen hat. "Sie weiß nicht, ob der Straßenzustand Grund für den Sturz war, aber sie macht uns keinen Vorwurf", erklärte Nekolla. Das jedoch tut die Fraktion der Freien Wähler: Der Thuisbrunner Stadtrat Konrad Hofmann mahnte bereits im September vergangenen Jahres die Straßenzustände an und regte eine Bestandsaufnahme durch das Bauamt mit anschließender Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen an.

"Prioritätenliste ist nie gemacht worden"

Diese Maßnahmen sollen dann umgesetzt und der Stadtrat über die aktuelle Situation informiert werden. So wurde das im Stadtrat auch beschlossen. "Die Prioritätenliste ist nie gemacht worden", moniert Hofmann jetzt. Eine weitere Straße in Thuisbrunn, die ebenfalls häufig von Radlern genutzt wird, sehe weitaus ramponierter aus. Auch dort sei noch nichts geschehen, so der FW-Rat.

Er regte in den Sitzungen an, Straßen in den Außenorten zu sanieren – wie in Rangen oder Walkersbrunn – und schickte mehrfach Mängelmeldungen zur Verwaltung. Tenor: Es entstehe durchaus der Eindruck, dass sich um die Außenorte nur wenig gekümmert werde.

Hofmann ist der Meinung, zuerst sollten die Pflichtaufgaben wie die Straßensanierungen erledigt werden, bevor große Projekte wie die Sanierung des Scheunenviertels oder die Nahwärmeversorgung angegangen werden. Bürgermeister Nekolla räumte ein, dass die Prioritätenliste noch nicht fertig sei, wollte den Vorwurf so aber nicht stehen lassen. "Wir sind bemüht, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und haben auch viel umgesetzt", sagte er.

Sanierungen für 15000 Euro

Zum Verkehr zählte er nicht nur die Auto- und Radfahrer, sondern auch die Fußgänger. So wurden in Gräfenberg allernötigste Reparaturen ausgeführt. Dazu zählen Treppen wie in der Hubertusstraße. "Sie wurden für 15 000 Euro komplett saniert", betonte Nekolla. Der Fußweg an der Kasberger Straße Richtung Freibad wurde saniert, der Gehweg bei der Grundschule komplett erneuert und auch in der Guttenburger Straße wurden 80 Meter Gehweg neu gebaut, nannte das Gräfenberger Stadtoberhaupt Beispiele.

Zudem wurden Teilstücke immer wieder geflickt. Manchmal mache das Flicken jedoch keinen Sinn, sondern fördere mehr Unebenheiten. "In den vergangenen 18 Jahren wurden die Straßen und Wege aus finanziellen Gründen grob vernachlässigt", gab Nekolla zu. Die Finanzen sind neben den überbordenden Aufgaben im Bauamt und den schwer zu bekommenden Firmen auch der Grund, warum sich jetzt so manche Maßnahme nicht einfach umsetzen lasse – seien doch die Straßenausbaubeitragssätze durch die Freien Wähler abgeschafft worden.

"Jeder hebt drohend die Hand, wenn der Haushalt eine kleine Verschuldung ausweist. Wir bräuchten viele Millionen, um das Straßennetz makellos zu bringen", hielt Nekolla entgegen. Die Prioritätenliste sei "in Arbeit", ergänzte er – und nahm den Herbst ins Visier, um mit seinen Stadträten die schadhaften Straßen zu begutachten.

