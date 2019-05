Nach Unfall in Forchheim: Polizei sucht verletztes Kind

Mädchen war mit rosafarbenem Kinderrad unterwegs gewesen - vor 8 Minuten

FORCHHEIM - Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin in der Bayreuther Straße in Forchheim ein Kind übersehen und das Mädchen mit ihrem BMW erfasst. Das Kind klagte zwar über Schmerzen, fuhr aber dann auf dem Rad davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und dem Mädchen.

Wie die Forchheimer Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen an der Bayreuther Straße. Als eine 25-Jährige mit ihrem BMW in die Straße einbog, übersah sie ein Kind, das mit dem Rad unterwegs war. Das kleine Mädchen, das etwa sieben oder acht Jahre alt war, wurde dabei wohl leicht verletzt. Die Kleine klagte über Schmerzen am Bein, fuhr dann aber einfach auf ihrem rosafarbenen Rad davon.

Wer Hinweise geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0919170900 mit der Polizei Forchheim in Verbindung setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als