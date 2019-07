Nach Unfall: Polizei sucht beschädigten Schulbus

Autofahrerin streifte das Fahrzeug beim Abbiegen - vor 47 Minuten

EBERMANNSTADT - Beim Abbiegen streifte eine Autofahrerin an der Einmündung von der Schubertstraße in die Feuersteinstraße einen vorbeifahrenden blauen Schulbus. Der Busfahrer fuhr einfach weiter, die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr. Vermutlich hat der Busfahrer den Unfall nicht gemerkt und fuhr in Richtung Bundesstraße weiter, teilt die Polizei mit. Die 53-jährige Verursacherin nahmkontakt mit einem örtlichen Unternehmen auf, da sie der Meinung war, der Bus stamme von dort.Jedoch konnte an keinem Bus ein Schaden festgestellt werden. Die Polizei Ebermannstadt bittet daher den geschädigten Busunternehmer und mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer (09191) 73880 zu melden.

