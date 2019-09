Nächtliche Vollsperrungen und Busumleitungen in Forchheim

Baustelle in der Theodor-Heuss-Allee sorgt für Einschränkungen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Aufgrund einer Baustelle auf der Theodor-Heuss-Allee in Forchheim kann die Linie 266 von Donnerstag, 12. September, bis Freitag, 20. September, auf den Fahrten 7.31 Uhr und 7.35 Uhr ab Eggolsheim Schule die Haltestelle Ruhalmstraße nicht bedienen.

Die Theodor-Heuss-Allee wird in den vier Nächten vom Montag, 16. September, bis Freitag, 20. September, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Ersatzweise können die Haltestellen Paradeplatz oder Am Streckerplatz genutzt werden. Zudem wird die Theodor-Heuss-Allee in den vier Nächten vom Montag, 16. September, bis Freitag, 20. September, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt.

Die Busse aller Linien können in dieser Zeit die Haltestellen am ZOB nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Zweibrückenstraße bei St. Johannis eingerichtet.

