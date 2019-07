Nägel ausgelegt: Unbekannter beschädigt Autoreifen

Beide betroffenen Fahrzeuge gehören einer 56-Jährigen - vor 32 Minuten

DORMITZ - Doppeltes Ärgernis für eine 56-jährige Frau aus Dormitz: An beiden ihrer Autos entdeckte sie eingefahrene Nägel in den Reifen. Wer der Täter ist, ist noch unklar.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 1. Juni bis Donnerstag, 13. Juni die Reifen zweier Autos einer 56-Jähriger beschädigt.

Sowohl an ihrem braunen Skoda, also auch an ihrem weißen Toyota, die beide in der Richard-Wagner-Straße geparkt waren, entdeckte die Frau eingefahrene Nägel im linken Hinterreifen. Die Polizei Forchheim bittet unter der Telefonnummer (09191) 70900 um Hinweise auf den oder die Täter.

trk