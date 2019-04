Neue Lounge-Bar eröffnet in Forchheim

FORCHHEIM - In der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim eröffnet die Bar "Skyloft". Ende Mai folgt in der Location noch ein Grill-Restaurant. Auch Motto-Partys und Events mit Live-DJ könnte sich der Betreiber vorstellen.

Cognacfarbene Lounge-Möbel aus Leder und große Panoramafenster mit Blick auf die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße: Die Bar „Skyloft“ im ersten Stock der Äußeren Nürnberger Straße 9/11 eröffnet am Freitag, 26. April.



"Eine Lounge-Bar, Motto-Partys, eine Location zum Mieten und ein Grill-Restaurant: Wir wollen den Forchheimern etwas bieten, das es hier bislang so nicht gab", sagt Betriebsleiter Volkan Güla, der aus Weilersbach stammt und inzwischen in Forchheim lebt.

Am Freitag, 26. April, öffnet um 20 Uhr die Bar "Skyloft" ihre Türen im ersten Stock der Äußeren Nürnberger Straße 9/11, im Gebäudekomplex des Möbelhauses Barthelmess. Über eine Fläche von 200 Quadratmetern erstreckt sich die Lounge mit Vintage-Möbeln, einem Terrassenbereich, einer Tanzfläche sowie einer Holz- und Steinbar. "Wir bieten hochwertigen Whisky, Champagner, Gin und Cocktails in schönem Ambiente mit unseren großen Panoramafenstern im ersten Stock", sagt Güla. Auch Events mit Live-DJ stellt er sich vor.

Spießgerichte und Vegetarisches

"Wir haben uns gefragt, was zu Forchheim passt und wie wir Menschen zwischen etwa 24 und 48 Jahren etwas Neues bieten können", sagt Güla. So hat die Betreiberfamilie, die bereits gastronomische Erfahrung mit dem Club "Nachtschicht" in Nürnberg besitzt, die Idee zur "Skyloft"-Bar entwickelt.

Ende Mai kommt auf 120 Quadratmetern Fläche noch ein Grill-Restaurant mit 52 Sitzplätzen hinzu. "Nahrhafte Spießgerichte vom Kohlegrill mit Salat und Beilagen, aber auch vegetarische und vegane Gerichte zu moderaten Preisen werden auf unserer Speisekarte zu finden sein", sagt Güla. Außerdem sollen die Gerichte auch ausgeliefert werden. Nach der Eröffnung ist die Bar "Skyloft" täglich ab 17 Uhr geöffnet, wochentags bis drei Uhr, am Wochenende bis fünf Uhr.

