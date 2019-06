Neue Stromtrasse: Landkreis Forchheim ist nicht betroffen

CSU-Abgeordneter: "Ablehnung war von Anfang an richtig" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Erfreut zeigt sich der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann in einer Pressemitteilung über die jüngsten Ergebnisse der Staatsregierung in München sowie den Kabinettsbeschluss: "Der Landkreis Forchheim ist vom Bau der neuen Stromtrassen nicht betroffen. Für den Bau der Stromleitung besteht keine Notwendigkeit", so Hofmann.

Eine Stromtrasse durch die Fränkische Schweiz wird es laut Michael Hofmann (CSU) nicht geben. © dpa



Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Trasse doch noch verwirklicht werden könnte. Auch über deren möglichen Verlauf hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben. Eine Variante sah vor, dass der Landkreis – beginnend in den Gemeinden Eggolsheim und Weilersbach – quer durch die Fränkische Schweiz mit einer Leitung bis nach Neunkirchen und Dormitz durchzogen werden sollte. Hofmann hatte sich bereits in der Vergangenheit gegen diesen Trassenverlauf ausgesprochen.

Hofmann betont dabei, dass es ihm dabei „niemals um das Abwälzen der Belastungen auf andere Regionen“ gegangen sei. „Die Bundesnetzagentur hatte die Varianten durch den Landkreis Forchheim immer als wenig wirtschaftlich und auch aufgrund des längeren Leitungsweges abgelehnt. Deshalb war die Ablehnung von Anfang an richtig.“