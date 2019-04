Neuer Kurs: Forchheimer Verein bietet Kindersegeln an

FORCHHEIM - Beim Marine-Regatta-Verein Forchheim, der Segelabteilung der Marinekameradschaft, können Kinder ab acht Jahren segeln lernen.

Frischer Wind und leichte Brise beim Segeln auf dem Brombachsee. Beim Marine-Regatta-Verein Forchheim können Kinder ab acht Jahren segeln lernen. Foto: ZV Brombachsee



Am Samstag, 27. April, erfahren Interessierte um 14 Uhr im Marineheim, Zur Staustufe 25, Details zum Kindersegeln des Marine-Regatta-Vereins Forchheim. Wir haben mit Hans Gerhard Braun, 1. Vorstand der Marinekameradschaft, darüber gesprochen.

Müssen die angehenden Seglerinnen und Segler etwas mitbringen?

Wichtig ist, dass die Kinder schwimmen können und das silberne Schwimmabzeichen haben. Natürlich tragen sie während des Trainings Schwimmwesten, die auf ihre individuelle Größe zugeschnitten sind. Aber beim Segeln ist nie auszuschließen, dass man baden geht. Ansonsten müssen sie nichts mitbringen, außer Neugierde und Interesse am Segeln.

Hans Gerhard Braun Foto: Roland Huber



Die Kleinen lernen, auf Optimistenjollen zu segeln. Was bedeutet das?

Das sind kleine Ein-Mann-Jollen, die sehr robust und leicht zu handhaben sind. Sie sind breit gebaut und kippen nicht so schnell. An sechs Samstagen lernen die Kinder, wie sie das Ruder bedienen, Segel befestigen und Manöver ausführen. Da sind auch kleine Herausforderungen dabei. Immerhin sollen sie alleine segeln können. Sie lernen außerdem die Knoten, die man zum Segeln benötigt, und die Vorfahrtsregeln auf dem Wasser.

Wo wird trainiert und wie geht es danach weiter?

Geübt wird auf dem Brombachsee. Am Ende legen die Kinder eine Prüfung ab und erhalten den Jüngstenschein, ein Prüf-Zertifikat des Deutschen Segler-Verbands, das ihnen erlaubt, auf Jollen in Segelrevieren unterwegs zu sein. Die Kinder können danach weitersegeln, auch auf größeren Jollen, und an Regatten teilnehmen.