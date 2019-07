Neustart zum Annafest: Neue Pächter am Greif-Keller in Forchheim

Susanne Herzing und Philipp Dimter erwartet nun gleich eine große Bewährungsprobe - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Neustart am Greif-Keller in Forchheim: Pächterin Traudl Kraus hat an Susanne Herzing (45) und Philipp Dimter (34) aus Forchheim übergeben. Nun wartet gleich eine große Bewährungsprobe, das Annafest. Darüber haben die NN mit der neuen Kellerchefin gesprochen.

Der Greif-Keller während des Annafests 2018. Nun wartet mit elf Tagen Festbetrieb gleich die Bewährungsprobe auf die neuen Pächter. © Ralf Rödel



Susanne Herzing, Traudl Kraus und Philipp Dimter © Foto: Philipp Dimter



Frau Herzing, wie kam es dazu, dass Sie und Herr Dimter Pächter wurden?

Susanne Herzing: Traudl Kraus, die vorherige Pächterin, zieht sich aus Altersgründen zurück und hat uns beide gefragt, ob wir übernehmen wollen. Wir drei kennen uns schon lange aus der Gastronomie. Zuerst waren wir sehr überrascht, haben uns aber natürlich auch wahnsinnig gefreut. Wir fühlen uns geehrt, dass sie uns zutraut, dass wir alles gut hinbekommen. Uns war es aber auch wichtig, dass das Team und Traudl als Herzstück dabei bleiben. Sie gibt uns wertvolle Tipps und unterstützt weiterhin die Küche. Ohne sie könnten wir es uns nicht vorstellen.

Sie bringen viel Gastro-Erfahrung mit?

Susanne Herzing: Ja, ich bin selbst seit 27 Jahren in der Gastronomie tätig. Philipp hat schon zehn Jahre lang auf dem Greif-Keller bedient. Philipp und ich sind schon viele Jahre Freunde und ein eingespieltes Team. Wenn einer etwas nicht weiß, hilft der andere. Trotz unserer Erfahrung: Auf den Kellern ist es einfach nochmal was anderes.

Herrscht große Vorfreude oder große Anspannung bei Ihnen?

Susanne Herzing: Beides. Wir freuen uns, haben aber auch großen Respekt. Das Stresslevel ist ähnlich hoch wie immer in der Gastronomie. Aber zum Annafest ist so viel zu planen, wir haben kleine Küchen und Lagerkapazitäten und wir sind einfach vom Wetter abhängig. Bei der derzeitigen Hitze ist das für unser Personal eine Herausforderung. Wenn wir jetzt das Annafest meistern, dann schaffen wir alles. Wir hoffen, dass die Gäste uns annehmen und sehr zufrieden sein werden. Wenn das Annafest gut gelaufen und vorbei ist, werden wir im Team auf jeden Fall gemeinsam feiern.