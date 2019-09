NN-Wanderreporterin Lidia Piechulek kommt in den Landkreis Forchheim

Reporterin wandert über Plech, Betzenstein und Hiltpoltstein nach Gräfenberg - Turbulenter Start - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die NN-Wanderreporter wandern munter durch das Verbreitungsgebiet der Zeitung. Nun kommt die neunte Reporterin in den Landkreis Forchheim. Hier stellt sich Lidia Piechulek vor.

Lidia Piechulek © Foto: Roland Fengler



Seit dem 29. Juli sind die Wanderreporter wieder unterwegs im Verbreitungsgebiet der Zeitung. Jetzt ist die neunte NN-Wanderreporterin Lidia Piechulek auf Tour – und betritt dabei erstmals den Landkreis Forchheim. Die NN-Volontärin startete in Velden und läuft in vier Tagesetappen nach Gräfenberg. Wir haben vorab mit ihr gesprochen.

Lidia, als Nürnbergerin kennst du dich auch im Umland bestens aus, oder?

Leider gar nicht. Zumindest hier nicht. Da meine Familie bei Höchstadt wohnt, kenne ich diese Gegend gut oder eben Nürnberg. Für mich wird auf der Wanderroute alles neu sein – darauf bin ich sehr gespannt. Von Velden aus laufe ich an vier Höhlen vorbei bis nach Plech. Danach geht es nach Betzenstein, wo ich im Ortsteil Spies übernachte. Dann wandere ich an Großengsee vorbei bis nach Hiltpoltstein und ende am vierten Tag in Gräfenberg.

Wie lang sind deine Etappen?

Am Tag sind es im Schnitt zehn bis zwölf Kilometer. Das klingt zunächst nach wenig, aber: Wir Wanderreporter berichten den ganzen Tag live, fotografieren und filmen mit dem Smartphone. Und schreiben jeden Tag etwas für die Zeitung – bis ich von A nach B komme, passiert also einiges. Das wird bestimmt sehr aufregend, aber auch anstrengend.

Wie geübt bist du im Wandern?

Ich bin in meinem Leben etwa drei Mal gewandert. Das war ganz schön anstrengend, ich bin also gespannt, wie es mir ergehen wird. Aber ich bin auch sehr neugierig auf die Menschen, die mir begegnen, und auf die Geschichte der Orte. Als Stadtmensch werde ich wahrscheinlich ganz schön staunen, was es alles zu entdecken gibt. Wer mir begegnet, darf mich gern ansprechen.

Wer Lidia Piechulek live begleiten will, der ist im NN-Live-Blog unter www.nordbayern.de/wanderreporter richtig. Wie turbulent die Staffelstab-Übergabe von Wanderreporter Timo an Lidia verlief, seht ihr hier: