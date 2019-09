Obertrubach: Audi schrammt gegen Felsmassiv

Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus - Schaden in Höhe von 5000 Euro - vor 34 Minuten

OBERTRUBACH - Spektakulärer Crash in Obertrubach: Dort schrammt ein Audi am Montagnachmittag von der Straße in Schräglage am Felsmassiv vorbei und wieder zurück auf die Straße.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. © NN



Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Kreisstraße von Obertrubach in Richtung Herzogwind. Am Beginn einer Linkskurve fuhr er aus bislang unbekannten Gründen geradeaus, rammte einen dort abgelegten Findling, fuhr anschließende eine ansteigende Böschung hoch. Anschließend schrammte das Fahrzeug in Schräglage an einem Felsmassiv vorbei und landete letztendlich wieder auf der Fahrbahn. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bhe