Oldtimer-Treffen: Gentlemen's Cars Club lud nach Forchheim

FORCHHEIM - Wenn der Gentlemen´s Cars Club einlädt, dann kommen sie alle nach Forchheim. Zur 14. Ausstellung zog es auch Gäste aus Hamburg und sogar aus Ungarn auf den Rathausplatz und die umgebenden Straßen. Die Zuschauer staunten nicht schlecht und freuten sich wie kleine Jungen.

Fast 200 Fahrzeuge waren beim 14. Automobil Enthusiasten Tag zu bestaunen. Foto: Edgar Pfrogner



Einen Tag lang liegt Benzin in der Luft. Es röhren die Motoren und klappern die Auspuffe. Die meisten, die ihre Schmuckstücke bei schönstem Sommerwetter aus der Garage geholt haben, sind ältere Herren. Sie haben sichtlich Freude daran, sich hinter das Steuer eines britischen Sportwagens der Rover-Tochter MG zu setzen, sich im Fiat 850 Spider den Fahrtwind durch die weniger gewordenen Haare wehen zu lassen oder mit dem Hut auf dem Kopf die Pferdestärken eines Porsche Carrera zu zähmen. Auch wenn sich drinnen nicht der neueste technische Schnickschnack finden lässt – oder vielleicht gerade deswegen.

Manch einer hat es nicht weit. Norbert Angerer aus Forchheim etwa hat seinen VW Passat Baujahr 1973 nur innerstädtisch bewegt. Aber auch das braucht Muskelkraft, weil zu früheren Zeiten nicht alles automatisch ablief. Schaltung und Lenkung erforderten einen zupackenden Fahrer. Wie Maria und Hans Ebner aus Forchheim, die einen Chevrolet Bel Air abgestellt haben, der inzwischen mit 63 Jahren das Rentenalter beinahe erreicht hat. In der Sonntags-Sonne blitzt der Lack in Sierra Gold besonders, während drinnen viel Platz für alle möglichen Familienangehörigen bleibt.



Während sich die Automobil-Enthusiasten nicht sattsehen können an der ungeheuren Vielfalt der Karosserien, hat Jürgen Zetzmann aus Rödental bei seinem ersten Besuch in Forchheim ganz andere Sorgen. Sein Excalibur Series IV braucht nicht nur bis zu 30 Liter Benzin. Der Acht-Zylinder-Motor von Chevrolet aus dem Jahre 1984 schluckt auch ganz schön Öl. Das war Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger egal, der mit einem solchen Geschoss Marke "Phaeton" durch Kalifornien gedüst ist. Es beweist aber, was Sascha Brenner aus Wiesenthau gesagt hatte.

"Man kann einen Oldtimer, je nach Modell und Zustand schon für 1500 Euro bekommen. Das eigentlich teure sind der Unterhalt und die Pflege," so der Vize-Vorsitzende des Gentlemen´s Cars Club, in dem, entgegen dem Namen, auch Frauen unter den Mitgliedern sind. Und unter Freunden hilft man sich. Also holt Dieter Eberlein aus Eggolsheim kurzerhand einen Kanister des Schmierstoffes und die Rückfahrt Richtung Coburg ist gesichert. Dass die Firma Excalibur nicht lange durchgehalten hat, zeigt eine einfache Zahl: In fünf Jahren wurden nicht einmal 800 Exemplare der Luxus-Karosse hergestellt, die sich im Design an den 40er Jahren orientierte.

In der Werbung und auf der Rallye



Beim Schlendern über das Kopfsteinpflaster kommt man an Kleinoden wie einem Puch 500 vorbei. Der sieht zwar aus wie ein Fiat 500, ist aber keiner, wie der Besitzer Jörg Tischer aus Nürnberg weiß. Das Modell mit den nach hinten öffnenden Türen und dem Heckmotor wurde 1961 in Graz produziert und war seinerzeit bei der Rallye Monte Carlo erfolgreich. Jetzt steht er aber ganz friedlich neben einem Ford Taunus von 1964, den Rudolf Kunath aus Lonnerstadt herbeigebracht hat. Gegenüber steht mit dem Trabant 601 des Ansbachers Sören Menke ein 42-jähriges Plastikteil, in dessen Kofferraum nach Angaben der DDR-Werbung 67 Fußbälle passen sollen.

Wenn man denn in den VEB Sachsenring Zwickau soviele Lederkugeln überhaupt hatte. Für einiges Staunen sorgt der Opel Kapitän Baujahr 1960 von Stefan Thuring aus Regensburg. Die "Österreich-Version" hat aus steuerlichen Gründen etwas weniger Leistung als die deutsche Ausführung, sieht aber nicht weniger elegant aus. Überhaupt sind allen vierrädrigen und zweibeinigen Modellen eine gewisse Individualität, ein eigener Kopf und Unverwechselbarkeit nicht abzusprechen. Sogar eine "Göttin" ist vor Ort. Ein Citroen DS, den man aus französischen Kinofilmen der 60er und 70er Jahre kennt. Es gilt aber: "Nicht anfassen. Eltern haften für ihre Kinder, und Frauen für ihre Männer!"



Im Schatten des Frechshauses hat Franz-Harald Maier seinen Cadillac Coupé DeVille Baujahr 1977 geparkt. Der Rock n´ Roll-Musiker aus Burk, der auch schon beim NN-Festival "Überall Musik" auf der Bühne stand, fährt mit dem über fünf Meter langen und fast zwei Tonnen schweren Gefährt zu seinen Auftritten als Elvis Presley-Imitator durch die gesamte Region. Obwohl man auf Grund der durchgehenden Sitzbank vorne sogar sechs Personen im Inneren unterbrächte. Nur seines Idols wegen hat er sich den ausladenden Ami-Schlitten vor sieben Jahren angeschafft. Solch einen Wagen fuhr der "King" in seinen letzten Lebensjahren.

Das nächste große Oldtimer-Treffen findet am Sonntag 18. August 2019 ab 9 Uhr in der Talstraße in Aufseß statt. Willkommen sind Oldtimer (Auto, Motorräder, alte Bulldogs, Kinderwägen usw.) Es findet bei jedem Wetter statt. Zeitplan: rund 13Uhr Begrüßung, ab 13.30 Uhr Vorstellung der Fahrzeuge. Eintritt: Zwei Euro pro Fahrzeug; für Besucher und Beifahrer ist der Eintritt frei. Information bei Horst Krämer, Heiligenstadt unter Tel.: 0162/1001051.

