ÖPNV: Forchheimer Kreistag stimmt für Förderprogramm

VGN will mit Geld vom Freistaat in Digitalisierung investieren - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mitmachen oder nicht? Das war die Frage, mit der sich die Forchheimer Kreisräte beschäftigen mussten. Konkret ging es um das 25-Millionen-Euro-Paket, dass der Freistaat zur Förderung des ÖPNV im Großraum Nürnberg aufgelegt hat. Damit will der VGN in ein "Innovationspaket" investieren.

Die digitalen Tickets für Busse und Bahnen im VGN-Verbundsraum sollen weiterentwickelt werden. Die Zonen- und Tarifvielfalt macht bislang vielen Pendlern zu schaffen – ob am Automaten oder am eigenen Smartphone. © Foto: Michael Endres



Die digitalen Tickets für Busse und Bahnen im VGN-Verbundsraum sollen weiterentwickelt werden. Die Zonen- und Tarifvielfalt macht bislang vielen Pendlern zu schaffen – ob am Automaten oder am eigenen Smartphone. Foto: Foto: Michael Endres



Der politische Schnellschuss der Staatsregierung rund um die Einführung des 365-Euro-Tickets (das vermutlich erst ab dem Schuljahr 2020/21 kommt) – er ist nur ein Teil der Fördermaßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Bayern.

Wie berichtet, dreht sich die Debatte nun um ein 25,6 Millionen Euro schweres Zuschuss-Paket, das sich explizit an den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) richtet. Laufzeit: von 2020 bis 2024.

Als oberstes und letztes Entscheidungsgremium im Landkreis hatte der Forchheimer Kreistag darüber abzustimmen: Mitmachen oder nicht? Denn um die Gelder aus München fließen zu lassen, braucht es Einstimmigkeit im gesamten VGN.

Die zu erreichen sei kein leichtes Unterfangen, bestätigte auch VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder den Kreisräten: Allein 24 Städte und Landkreise sind als Gebietskörperschaften Teil des Verbunds, dazu kommen noch diverse Gesellschafter. "Bislang hat nur der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen dem Förderprogramm zugestimmt, der Landkreis Forchheim wäre also der zweite", so Mäder.

Teurer Nahverkehr: VGN schneidet in neuer Studie schlecht ab

Wie Frithjof Dier, Rechtsreferent am Landratsamt Forchheim, erklärte, sei unter Vorbehalt einer positiven Rückmeldung aus München damit zu rechnen, dass der Freistaat bis zu 61 Prozent der Gesamtkosten trägt, die durch die Einnahme-Ausfälle entstehen. Am Ende würde sich der Anteil, den der Landkreis zahlen muss, auf knapp 800 000 Euro belaufen.

E-Tickets und E-Tarife

Doch worin will der Verbund die 25,6 Millionen Euro investieren? Grundsätzlich, so Mäder, sollen die Tarife gerechter und das Angebot kundenfreundlicher werden. Dafür hat der VGN ein "Innovationspaket" geschnürt. Wesentlicher Bestandteil: 2020 soll die übliche Preissteigerung für Tickets im Verbundgebiet ausbleiben.

Bilderstrecke zum Thema Mobil in der Region: Wie, wann und wie oft wir unterwegs sind Wir sind immer unterwegs: Ins Büro, zum Einkaufen, abends in Richtung Kino... Mal steigen wir dafür ins Auto, mal bringt uns die Straßenbahn schneller ans Ziel. Für diese Bilderstrecke haben wir tief im Zahlen-Archiv der Stadt, des VGN oder beim Landesamt für Statistik gegraben - und interessante Zusammenhänge gefunden.



Zudem wird die Digitalisierung stark ausgebaut – ob beim Kartenkauf (Stichwort E-Ticket und E-Tarif), mit einem Anschlussfahrschein-Rechner oder der automatischen Fahrpreisfindung. Hinzu kommen jede Menge Rabattsysteme – beispielsweise ein 13-prozentiger Nachlass für Abokunden bei Anschlussfahrten. Auch ein 9-Uhr-Abo soll verbundsweit für alle Preisstufen eingeführt werden.

"Das greift viel zu kurz"

"Ich möchte erklären, warum wir dem nicht zustimmen können, obwohl es auf den ersten Blick eine gewisse Verbesserung darstellt", setzte sodann Matthias Striebich (Grüne) im Namen seiner Fraktion an. "Das Paket greift viel zu kurz", sagte er. Statt einer Reform des "völlig undurchschaubaren Systems von Tarifzonen und -stufen im VGN", ergänze man das bestehende System nur mit punktuelle Maßnahmen, "die am Ende wieder verpuffen und alles verschlimmbessern".

So schaffe man keinerlei neue Anreize für den ÖPNV, meinte Striebich. "In schöner Regelmäßigkeit wird stattdessen alle sechs Jahre die Preissteigerung ausgesetzt – weil dann immer Kommunalwahlen sind", so der Kreisrat.

Bilderstrecke zum Thema Seit 1987 unterwegs: Die Geschichte der Nürnberger S-Bahn Jeden Morgen nutzen tausende Pendler die Nürnberger S-Bahn. Vor mehr als 30 Jahren standen ihnen nur Regionalzüge – sie halten seltener als S-Bahnen – zur Verfügung. Als 1987 die erste Nürnberger S-Bahn-Linie in Betrieb ging, war das eine kleine Sensation, denn sie galt als Jahrhundertprojekt. Jahrelang war an den Plänen einer Schnellbahn für den Großraum Nürnberg gefeilt worden. Ein Rückblick.



Sein Parteikollege Karl Waldmann pflichtete ihm bei – und forderte einen Blick über den Tellerrand: "Baden-Württemberg hat einen Landesverbund für den ÖPNV gegründet, da fährt man mit einer Linie von Ulm bis Freiburg. Genau das muss auch unser Ziel sein – und nicht irgendwelche Brotkrumen, die wir aus München kriegen."

Mit dieser Haltung stießen die Grünen bei den anderen Fraktionen auf wenig Gegenliebe. Einhellige Meinung hier: Mit dem Paket werde der ÖPNV im Landkreis gestärkt. "Bei allem Verständnis für die Defizite des VGN-Systems", meinte Michael Hofmann (CSU) mit Blick auf die Grünen, "sollten Sie in sich gehen. Wenn wir vom Freistaat Geld in die Region holen können, wäre es schade, dem nicht zuzustimmen".

Denn immerhin, so Hofmann, gebe es das jetzige Programm nur, weil der Freistaat ab 2020 den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) mit jährlich 35 Millionen Euro bezuschusst. Hintergrund war damals eine Tarifreform des MVV – mit vielfältigen Vergünstigungen für die Pendler in der Landeshauptstadt.

Im Zeichen der Gleichbehandlung

Darauf verwies auch Frithjof Dier. Er erklärte, dass zuletzt der VGN-Vorsitzende, Nürnbergs OB Ulrich Maly (SPD), "im Namen aller Oberbürgermeister und Landräte des Verbundgebietes" bei der Staatsregierung auf Gleichbehandlung für Nordbayern pochte.

Bilderstrecke zum Thema Gefährliche Stellen in Forchheim: Hier müssen Radler aufpassen Schmale Radstreifen, holprige Übergänge oder zugeparkte Fahrradwege: Auf Forchheims Straßen gibt es einige Gefahrenstellen für Fahrradfahrer. Gemeinsam mit dem ADFC Forchheim haben wir Standorte zusammengetragen, an denen Verbesserungsbedarf besteht.



Manfred Hümmer (FW) sprach von einer für ihn nicht nachvollziehbaren "Verweigerungspolitik" der Grünen: "Nur weil es nicht optimal ist, heißt das doch nicht, dass es schlecht ist", so Hümmer.

Am Ende war das Ergebnis klar: 41 vielfarbige Ja-Stimmen für das Paket gegen fünf grüne Nein-Stimmen.