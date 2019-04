Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz: Das müssen Sie wissen

Brunnen auf der Spur: Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitete sich der Brauch - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Blättert man in Lokalzeitungen vor 50 Jahren, findet man viele Berichte über das Osterbrunnen-Schmücken. Mittlerweile gibt es davon über 400. Was hat es mit dem Brauchtum, das in der Fränkischen Schweiz seine Wurzeln hat, auf sich? Und wo finden sich die schönsten Schmuckstücke? Hier sind die Antworten.

Zur Osterzeit sind sie im Landkreis Forchheim und in der Fränkischen Schweiz fast überall - auch hier in Gräfenberg - zu finden: Die Osterbrunnen. Foto: Ralf Rödel



Die historische Quellenlage ist dürftig. Erste Belege die auf den Brauch hindeuten, örtliche Brunnen zur Osterzeit prachtvoll zu schmücken, gibt es ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Gegen 1900 soll in der Gegend um Aufseß ein Osterbrunnen gesichtet worden sein. Im Laufe der Jahre wurde daraus dann ein großflächiges Phänomen.

Die Bedeutung der Brunnen? Auch hier gibt es viele mögliche Erklärungen. Die meisten davon gehen auf christliche Motive zurück, andere wiederum noch viel weiter: heidnische Ursprünge soll der Brauch haben. Ein weitere mögliche Deutung ist viel schlichter - man wollte eben mehr Touristen in die Fränkische locken. Sei es wie es will: In den 1940er Jahren verschwand der Brauch vielerorts wieder.

Um die Osterbrunnen erneut im Gedächtnis der Einheimischen zu verankern, kam der Fränkische-Schweiz-Verein 1971 dann auf die Idee, ein "Brunnenjahr" auszurufen. Der Gedanke dahinter: Vorhandene Brunnen zu erhalten, beschädigte zu reparieren und wild fließende Quellen zu fassen. Unbewusst griff der Heimatverein damit ein Thema auf, das schon im 19. Jahrhundert populär war: Der Schutz des Brunnens.

Unsere Karte zeigt den Standort von vielen Osterbrunnen in den einzelnen Landkreisen unserer Region.

REINHARD LÖWISCH, ppr