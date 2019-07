Parken und Anfahrt zum Annafest 2019 in Forchheim: Hier drohen Sperren

Was Sie über Busverkehr, Straßensperren und Halteverbote wissen müssen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wer beim Besuch des Forchheimer Annafests auf seinen fahrbaren Untergrund nicht verzichten möchte, dem stehen im Stadtgebiet einige Parkmöglichkeiten für Auto und Fahrrad zur Verfügung. Und mehrere Buslinien fahren über den ZOB in Forchheim zum Festgelände am Rande des Kellerwalds. Allerdings gilt es, Sperrungen zu beachten und Haltestellen, die entfallen.

Archivbild: Auf dem Annafest wird gern bis in die Abendstunden gefeiert. Bei der Anfahrt und dem Parken gilt es einiges zu beachten. © Ralf Rödel



Archivbild: Auf dem Annafest wird gern bis in die Abendstunden gefeiert. Bei der Anfahrt und dem Parken gilt es einiges zu beachten. Foto: Ralf Rödel



Landkreis und Stadt haben wieder einen Busverkehr zum Festgelände des Annafests am Rand des Kellerwalds organisiert. Neben den Regionallinien fahren die Busse im Stundentakt von Pautzfeld, Burk und Buckenhofen und über den Zentralen Omnibus-Bahnhnof, ZOB, am Bahnhof in Forchheim zum Festgelände - besonders wichtig für Besucher, die aus Richtung Bamberg und Nürnberg mit dem Zug anreisen.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass zur Sicherheit von Festbesuchern und Anwohnern die Straßensperren und Halteverbotsregelungen strikt zu beachten seien.

Der Parkplatz an der Lichteneiche steht nur Schaustellern und einem eingeschränktem Personenkreis zur Verfügung. nicht den normalen Annafest-Besuchern. Stattdessen wird ab dem Parkplatz am Ausstellungsgelände an der Boschstraße die Sonderlinie zum Annafest verstärkt. Während der verkehrsreichen Zeiten ist täglich für die Hin- und Rückfahrten ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Mit dem Parkticket kann man auch kostenlos zum Festgelände und wieder zurück fahren (ein Parkschein für alle Mitfahrer).

Näheres dazu steht im Sonderfahrplan, der auf der Landkreis-Internetseite abrufbar ist. Die Fahrpläne werden gesondert veröffentlicht. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Annafest-Jugendtaxi. Es steht von 22 bis 22.30 Uhr Jugendlichen bis 16 Jahren zur Verfügung. Weitere Infos gibt es hier.

Fahrradfahrer werden gebeten, ihre Räder auf den Fahrradabstellplätzen um das Festgelände herum abzustellen. Sie dürfen nicht mit auf das Festgelände genommen werden. Ebenfalls nicht mitgenommen werden dürfen Hunde und alkoholische Getränke. Parkplätze für Motorräder sind in der Unteren Kellerstraße nach Kreuzung mit der Hans-Sachs-Straße (St. Anna) ausgewiesen.

Bilderstrecke zum Thema Bierbank statt Schreibtisch: Der Firmentag auf dem Annafest 2018 Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Sicherlich hat sich so manch einer für diesen Tätigkeitsbereich eine Festanstellung gewünscht.



Die Haltestelle der Stadtbuslinie 261 wird von der Westseite der Konradstraße bei der Annaschule in die Hans-Sachs-Straße, Einmündung Ludwigstraße, verlegt. Die Fahrgäste zum Kennedy-Ring/Ernst-Reuter-Platz fahren vom ZOB über Kellerwald/ Karl-Bröger- und Hans-Sachs-Straße. Während des Annafestes werden die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" täglich ab 13 Uhr nicht bedient. Die Haltestelle "Wilhelm-Hauff-Straße" wird in die Ringstraße/Ecke Wilhelm-Hauff-Straße verlegt.

Straßensperrungen von 13 bis 0.30 Uhr

Folgende Straßen werden zu den genannten Zeiten gesperrt: die Untere Kellerstraße zwischen Kreuzung mit Hans-Sachs-Straße und der Hauptauffahrt zu den Kellern von 13 bis 0.30 Uhr. Der Verkehr wird in Richtung Viktor-von-Scheffel-Platz und Hans-Sachs-Straße abgeleitet. Linienbusse und Anwohner sowie Motorräder sind davon ausgenommen.

Die Hauptauffahrt zu den Unteren Kellern ab Untere Kellerstraße, sowie die Zufahrt zu den Oberen Kellern von Am Eichenwald/Neuenbergstraße her, und zwar nach der Wendeschleife, von 13 bis 0.30 Uhr; das Steilstück der Unteren Kellerstraße (Auffahrt zum Gottla-Keller); Anwohner- und Lieferverkehr auf dem Geh- und Radweg von 0.30 bis 13 Uhr möglich; der Rettungsweg zwischen Am Eichenwald und den Oberen Kellern (Dauerregelung).

Straßen werden zu Einbahnstraßen

Folgende Straßen werden zu Einbahnstraßen erklärt: die Untere Kellerstraße zwischen Einmündung Leygeberstraße und der nördlichen Einmündung Lichteneiche in Fahrtrichtung Jägersburg. Zwischen der Einmündung Auf den Kellern und der nördlichen Einmündung Lichteneiche bereits am Mittwoch vor Festbeginn, ab 8 Uhr.

Außerdem: Ringstraße ab Abzweigung Untere Kellerstraße in Fahrtrichtung Karl-Bröger-Straße; Karl-Bröger-Straße ab Einmündung Ringstraße bis Zufahrt Fa. Piasten. Zeitgleich wird die, entlang der "Piastenmauer" eingerichtete Kurzparkzone und das anschließend eingeschränkte Halteverbot aufgehoben; erste und tweite Verbindungsstraße zwischen Lichteneiche und Wilhelm-Hauff-Straße (von der Stadt kommend) in Fahrtrichtung Wilhelm-Hauff-Straße.

Darüber hinaus: Hans-Sachs-Straße zwischen Arnulfstraße und Neuenbergstraße in Nord-Süd-Richtung sowie die Rudolfstraße zwischen Hans-Sachs-Straße und Obere Kellerstraße in östlicher Richtung; auf der westlichen Straßenseite der Hans-Sachs-Straße wird Parken für Besucheromnibusse ausdrücklich zugelassen; die Ludwigstraße zwischen Arnulfstraße und Neuenbergstraße in Nord-Süd-Richtung; Konrad- und Nußbaumstraße ab Arnulfstraße bis Einmündung Neuenbergstraße in Nord-Süd-Richtung; Arnulfstraße ab Hans-Sach-Straße bis Konrad- und Nußbaumstraße in östlicher Richtung.

Einbahnstraßen werden auch: die Straßen Am Eichenwald ab Einmündung Ehlersstraße, Winkelreuth, das Teilstück der Neuenbergstraße bis zur Einmündung Ehlersstraße sowie die Ehlersstraße (Ringverkehr) in angeführter Richtung; der Liebessteig (bergab) zwischen Obere Keller/ Leygeber- und Konradstraße; Obere Kellerstraße zwischen Rudolfstraße und Liebessteig in Süd-Nord-Richtung; Richard-Wagner-Straße bergaufwärts ab Neuenbergstraße; Poigerstraße ab Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Rosenau und Neuenbergstraße; Rosenau in Fahrtrichtung Obere Kellerstraße; das Teilstück der Konradstraße zwischen Untere Kellerstraße und Arnulfstraße wird sogenannte "unechte" Einbahnstraße; die Durchfahrt zur Unteren Kellerstraße wird von 1 Uhr bis 12.30 Uhr freigegeben. Rettungsweg Am Eichenwald beidseitig bis Abzweigung.

lvm