Piastenbrücke: Gefährliche Überholmanöver für Radfahrer

Kein Platz zum Überholen: "Eine gewisse Verantwortung kann man vom Autofahrer verlangen" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Den Radfahrer einfach überholen? Können Autofahrer auf der Piastenbrücke nicht, wenn sie sich an die Vorschriften halten wollen. Das macht die Situation auf der Brücke nicht einfach.

Hielten sich die Autofahrer an die Straßenverkehrsordnung, könnten auch Radler sicherer die Fahrbahn benutzen. © Foto: Roland Huber



Hielten sich die Autofahrer an die Straßenverkehrsordnung, könnten auch Radler sicherer die Fahrbahn benutzen. Foto: Foto: Roland Huber



Wir haben berichtet, dass auf der Piastenbrücke ein Überholverbot für Radler bestehe, das von Autofahrern aber ständig missachtet werde. Sofort regte sich Widerspruch: Ein Überholverbot für Radler gebe es generell nicht, auch nicht auf der Brücke. Wir sprachen darüber mit Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim.

Roland Brütting © Foto: Horst Linke



Roland Brütting Foto: Foto: Horst Linke



Herr Brütting, dürfen Radler auf der Piastenbrücke überholt werden oder nicht?

Wir haben auf der Brücke eine durchgezogene Linie, die darf nicht überfahren werden, auch nicht teilweise. Theoretisch dürften Radler überholt werden, wenn noch genügend Platz übrig bleibt. Aber: Eine Fahrspur auf der Brücke ist 3,75 Meter breit. Das durchschnittliche Auto hat eine Breite von zwei Metern. Nach der aktuellen Rechtsprechung müssen beim Überholen eines Radlers 1,5 Meter Abstand gelassen werden. Der Radler hat eine Eigenbreite von etwa 80 Zentimetern. Er kann nicht ganz am Außenrand fahren, weil er sonst mit den Pedalen am Bordstein hängen bleibt und stürzt – also: Wir haben faktisch ein Überholverbot auf der Piastenbrücke.

Aber wie soll ich das als Autofahrer wissen, wenn kein Schild darauf hinweist?

Es gibt kein geeignetes Schild, das man aufstellen könnte. Aber eine gewisse Verantwortung kann man auch vom Autofahrer verlangen. Er muss den ausreichenden Seitenabstand beim Überholen eines Radfahrers selbstständig einschätzen können. Zumal wir dort ja eine Steigung haben, ein Radler fährt also keine gerade Linie, sondern pendelt hin und her. Ein Überholen mit ausreichendem Sicherheitsabstand, ohne über die durchgezogene Linie zu fahren, ist praktisch unmöglich.

Aber es wird trotzdem gemacht.

Wenn Sie beim Überholen ohne ausreichenden Sicherheitsabstand erwischt werden, sind das gleich mal 30 Euro Bußgeld. Man kann da sehr leicht von einer Gefährdung ausgehen, dann sind es schon 80 Euro und ein Punkt. Die 100 Meter auf der Brücke kann man doch auch mal einem Radler hinterherzuckeln, oder?

Bilderstrecke zum Thema Gefährliche Stellen in Forchheim: Hier müssen Radler aufpassen Schmale Radstreifen, holprige Übergänge oder zugeparkte Fahrradwege: Auf Forchheims Straßen gibt es einige Gefahrenstellen für Fahrradfahrer. Gemeinsam mit dem ADFC Forchheim haben wir Standorte zusammengetragen, an denen Verbesserungsbedarf besteht.



Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail