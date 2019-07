Pilzbefall: Philosophenweg kurzzeitig gesperrt

Ahornbäume an der Jahn-Straße müssen gefällt werden - 10.07.2019 17:44 Uhr

FORCHHEIM - Das Amt für öffentliches Grün der Stadt Forchheim teilt mit, dass der Fußweg "Philosophenweg" an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße kurzzeitig für die Öffentlichkeit gesperrt werden muss.

Der Grund: An einem Bergahorn ist die sogenannte "Rußrindenkrankheit" aufgetreten. Die schwarzen Sporen dieses Pilzes befallen Ahornbäume und können bei Menschen heftige gesundheitsschädliche Reaktionen auslösen. Noch ist wenig über die Baumkrankheit bekannt. Sie breitet sich im Freistaat aus.

Im Stadtgebiet Forchheim ist neben dem oben genannten Standort noch ein Baum im Stadtteil Reuth befallen. Die beiden betroffenen Bäume werden morgen und am Freitag vom städtischen Bauhof gefällt und fachmännisch entsorgt, heißt es in der Mitteilung.

