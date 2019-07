Das Sommer ist da und Abkühlung im Nass willkommen. Ob Badespaß für die ganze Familie oder Wellness in freier Natur: Hier finden Sie die Freibäder im Landkreis und deren Öffnungszeiten.

Der Aufbau zum Forchheimer Annafest 2019 ist in vollem Gange: Bierbänke werden im Kellerwald aufgebaut und die ein oder andere Schraube festgezogen. Damit die Fahrgeschäfte stehen und die Kellerwirte bestens gerüstet sind für den Startschuss am Freitag, 26. Juli.

In der Nähe der Lila Brücke - auch "Milkabrücke" genannt - in Forchheim hat ein Angler am Mittwochmorgen einen leblosen Mann entdeckt. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.