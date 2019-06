Polizei Forchheim sucht nach unbekanntem Radfahrer

Gesuchter verursachte Schaden von etwa 1000 Euro an einem am Auto - 28.06.2019 12:19 Uhr

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr hörte der Ehemann einer 64-jährigen Skoda-Besitzerin einen lauten Knall in der Merianstraße in Buckenhofen. Der Zeuge konnte beim Blick aus dem Fenster einen bislang unbekannten Täter sehen, wie er mit dem Fahrrad an dem Pkw lehnte und sich dann entfernte.

Der Schaden am Auto beträgt etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem auf 25 Jahre geschätzten Mann und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen

nn