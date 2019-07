Polizei rät: Mit diesen Tipps ist Ihr Zuhause im Urlaub sicher

So schützen sie sich vor unangenehmen Überraschungen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Polizei Oberfranken gibt Tipps für die Reise und die Vorsorge daheim. Denn schon beim Reiseanbieter im Internet ist Vorsicht angebracht.

Nur noch wenige Tage bis zu den Sommerferien: die beste Zeit, sich Gedanken für den Urlaub zu machen, wie die Polizei Oberfranken meint. Sie gibt Tipps, wie Urlauber gegen unangenehme Überraschungen vorsorgen können.

Wer seinen Urlaub online bucht, sollte den Anbieter genau prüfen: Im Internet gibt es auch gefälschte Verkaufsplattformen. Diese bieten Produkte gegen Vorkasse an, die nicht existieren. Haben die Opfer bezahlt, ist das Geld weg. Tipp: Recherchieren Sie den Namen des Online-Shops über Suchmaschinen. So können Sie Erfahrungen anderer Kunden ausfindig machen. Wichtig ist: niemals per Vorkasse bezahlen, sondern per Rechnung oder Bankeinzug. Der Kauf auf Rechnung kann schützen. Beim Lastschriftverfahren können Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Tipp: Nutzen Sie keine Zahlungsdienste wie Western Union, Paysafe oder Ukash.

Diese Tipps gibt die Polizei für Ihr Zuhause

Tipp für das Zuhause während der Abwesenheit: Lassen Sie das Haus oder die Wohnung nicht unbewohnt erscheinen. Bitten Sie Ihre Nachbarn, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter oder in elektronischen Netzwerken keine Nachrichten bezüglich Urlaub. Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Flugticket, Kreditkarte, Impfausweis) und bewahren diese an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf. Um Karten bei Diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die Sperrnotruf-Nummer 116 116 oder speichern diese im Mobiltelefon.

Tauschen Sie fremde Währungen nur in Geldinstituten, nie auf der Straße. Dort könnten Ihnen Kriminelle das Geld entreißen oder Falschgeld unterjubeln. Kaufen Sie Fahrscheine oder Eintrittskarten nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen, nicht bei "fliegenden Händlern".

Vorsicht bei Sehenswürdigkeiten

Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Karten oder Ausweise wie nötig mit und tragen diese immer am Körper (verschließbare Innentasche der Kleidung, Brustbeutel, Gürteltasche). Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre PIN nicht in der Geldbörse auf. Lassen Sie Wertgegenstände und Gepäck nie unbeaufsichtigt. Seien Sie im Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder bei Sehenswürdigkeiten vorsichtig. Sie sind bei Taschendieben beliebt. Tragen Sie Ihre Handtasche am Schulterriemen und klemmen Sie sie auf der straßenabgewandten Seite unter den Arm, damit Rad- oder Mopedfahrer sie nicht entreißen können.

Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen. Vereinbaren Sie vor Taxifahrten, Ausflügen oder Fremdenführungen einen verbindlichen Preis. Wurde Ihre Karte gestohlen, lassen Sie diese sofort unter der Nummer 116 116 sperren. Informieren Sie nach der Sperrung Ihr kontoführendes Kreditinstitut. Melden Sie den Verlust Ihrer Karte der Polizei. Nur diese kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlassen.

