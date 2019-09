Pretzfeld: So können Sie Ihre Äpfel zu Saft machen

PRETZFELD - Das regionale Obst wie Äpfel und Birnen ist erntebereit. Für die mit mehreren Obstbäumen im Garten rentiert es sich, die Früchte zum Pressen zu geben und den eigenen Apfelsaft mit nach Hause zu nehmen. Manuel Rauch vom Obstmarkt Pretzfeld erklärt, was man beachten muss

Fallobst: Wer genug Äpfel im Garten hat, kann sie auch zu leckerem Saft machen. © Johannes Znotins



Herr Rauch, wo kann man seine Äpfel abgeben und müssen sie eine bestimmte Qualität haben?

Die Äpfel können direkt in Pretzfeld bei der Genossenschaft abgegeben werden oder bei der Sammelstelle in Priesendorf bei Bamberg. Das Obst darf nicht faulig sein, kann aber Druckstellen oder andere Beschädigungen aufweisen.

Manuel Rauch. © Franz Galster



Bekommt man dann seinen eigenen Apfelsaft aus den mitgebrachten Äpfeln und gibt es eine Mengenbegrenzung?

Nein, es gibt keine Mengenbegrenzung. Die angelieferten Äpfel werden auf einem Saftkonto gutgeschrieben, von dem man das ganze Jahr Saft abbuchen kann. Der Saft ist also nicht direkt von den eigenen Äpfeln, sondern aus einem Gesamtpool. Sie können die Äpfel aber auch an uns verkaufen. Je länger das Obst am Baum hängt, umso höher ist der Preis, da die Qualität mit der Reife steigt.

Wie ertragreich ist die Apfelernte in diesem Jahr und kann man auch anderes Obst bei Ihnen abgeben?

Die Erwartung der Apfelernte ist in diesem Jahr nicht besonders groß. Dies liegt daran, dass die letztjährige Ernte gut war und sich die Streuobstbäume hiervon „erholen“. Diesen natürlichen Prozess nennt man Alternanz. Neben Äpfeln nehmen wir auch Birnen und Quitten an.

Anlieferzeiten im Obstmarkt: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr. Weitere Infos unter www.obstmarkt-pretzfeld.de

Interview: Michael Endres