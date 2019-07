Problem mit Hundekot: Eggolsheim geht neuen Weg

Gemeinderat entscheidet: 20 Beutel-Spender sollen angeschafft werden - vor 21 Minuten

EGGOLSHEIM - Der Hundekot ist auch Eggolsheim Dauerbrenner. Nachdem die Gemeinderäte in den vergangenen Jahren keine Beutelspender für Hundekot aufstellen wollten, haben sie ihre Meinung jetzt geändert. Zur Not wird die Hundesteuer erhöht.

20 Beutelspender für Hundekot sollen in Eggolsheim aufgestellt werden. © Kevin Cosmann



In verschiedenen Bürgerversammlungen 2016in Eggolsheim hatten die Bürger verlangt, dass die Gemeinde Beutelspender für Hundekot aufstellen lassen soll. Der Eggolsheimer Gemeinderat hatte damals die Anschaffung von Dog-Stationen noch mit 14:4 Stimmen abgelehnt.

In den diesjährigen Bürgersammlungen wiederholten sich die Diskussionen. Bürgermeister Claus Schwarzmann erläuterte in der Gemeinderatssitzung nun die Fakten: Die Anschaffung von 20 Stationen kostet 10 000 Euro, die Aufstellung und fortwährende Entsorgung der Kotbeutel macht dem Bautrupp Arbeit; die jährliche Hundesteuereinnahme beträgt bis zu 20 000 Euro. Die Debatte – jetzt in Richtung Anschaffung – überraschte den Rathauschef.

Steigt die Hundesteuer?

„Wenn die Hundesteuer nicht reicht, wird sie einfach erhöht, aus und fertig“, sagte Bürgerbundrätin Ute Pfister. Mit 12:6 Mehrheit wurde die Anschaffung von 20 Beutel-Spendern und Müllbehältnissen beschlossen, Bürgerbüroleiter Oliver Eppenauer ist beauftragt, die Standorte in den Ortsteilen aufzuzeigen – die Erhöhung der Hundesteuer ist Teil der kommenden Haushaltsberatung.

Marquard Och