Promi-Übernachtungsgast: Frank Zander war auf Stippviste in Forchheim

Entertainer ließ es sich unter anderem im "Stadtlockal" schmecken - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Was tun, wenn in Nürnberg alle Betten belegt sind? Ab nach Forchheim. Dachte sich wohl auch der bekannte Musiker Frank Zander: Von Mittwoch auf Donnerstag übernachtete er in der Großen Kreisstadt. Natürlich nicht mit leerem Magen.

Der Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher Frank Zander war zu (Übernacht-)Besuch in Forchheim. © Screenshot (www.facebook.com/FrankZanderMusik)



Der Musiker, Schauspieler und Synchronsprecher Frank Zander war zu (Übernacht-)Besuch in Forchheim. Foto: Screenshot (www.facebook.com/FrankZanderMusik)



Denn auf der Suche nach etwas Fränkisch-Fleischigem wurde ihm im Hotel Plaza das Stadtlockal in der Hauptstraße empfohlen. "Bei uns hat er sich Bratwürste bestellt - und erklärte hinterher freilich, dass das die besten Bratwürste waren, die er jemals gegessen hat", lacht Stadtlockal-Besitzer Christoph Kauer. Auch auf augenzwinkernde Sonderwünsche Zanders ging Kellnerin Vanessa gerne ein:

Wie es sich für einen Sänger/Komiker/Schauspieler/Synchronsprecher ("Asterix") wie Zander gehört, "hat er so ziemlich das ganze Lokal unterhalten", sagt Kauer. "Es war ein sehr lustiger Abend." Und ein langer noch dazu.

Die Gäste erlebten dabei einen absolut nahbaren Star ohne Allüren: "Weil das Lokal schon rammelvoll war, musste ich ihn und seine Begleiterin auf die freien Plätze eines belegten Tisches setzen", erzählt Vanessa. "Das hat nicht nur ihn, sondern auch seine Tischnachbaren wahnsinnig gefreut." Zander gab jede Menge Autogramme, stand für Selfie-Wünsche der Gäste zur Verfügung und verließ das Lokal nicht, ohne sich noch mit einem "Mauerscheißer"-Krug und paar Flaschen Forchheimer Bieres einzudecken.

Zander befindet sich aktuell auf seiner "Urgestein"-Tour. In Forchheim hatte er, von einer Veranstaltung im belgischen Eupen kommend, nur für eine Nacht Station gemacht. Am Donnerstag ging es für ihn weiter nach Nürnberg . Aber mit etwas Glück könnte der Musiker nächstes Jahr nach Forchheim zurückkehren, verrät Vanessa: "Dann feiern wir nämlich das 90-jährige Jubiläum unserer Schankstube - und er meinte: Man sieht sich immer zweimal."

ppr