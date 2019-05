Pulse of Europe in Forchheim: Flashmob wirbt für Europa

FORCHHEIM - „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium . . .“, tönte es durch die Forchheimer Fußgängerzone. Der Pulse of Europe schlug am Samstagmittag bei einem Flashmob im musikalischen Takt.

Um die 40 Streicher, Holz- und Blechbläser traten im Flashmob nacheinander nach vorne und spielten zusammen die Europahymne. „Wir wollten mit dem Flashmob zeigen, dass die Idee Europa, das Gemeinsame, etwas Positives ist. Es funktioniert, wenn viele gemeinsam etwas schaffen und an einem Strang ziehen“, so Emmerich Huber, Mit-Organisator des Pulse of Europe.

Mit dem Flashmob soll für die Europa-Wahl am 26. Mai mobilisiert werden. Obwohl die Musiker vorher kaum miteinander geprobt hatten, kam die Einlage beim Forchheimer Publikum sehr gut an. In kürzester Zeit bildete sich ein großer Kreis um die Teilnehmer des Flashmobs und fast alle sangen die Strophen der Europahymne mit und applaudierten.

Der „Pulse of Europe“ trifft sich an jedem ersten Sonntag im Monat, normalerweise auf dem Marktplatz.

Nina Eichenmüller