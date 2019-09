Rabatte und Gewinnspiel: NN laden zu großer Jubiläumsfeier in Forchheimer Geschäftsstelle

Große Feier am Samstag, 21. September - Gästen winken reduzierte Preise und eine Ballonfahrt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Nordbayerischen Nachrichten gibt es seit 20 Jahren in der Hornschuchallee 7 in Forchheim. Die große Jubiläumsfeier in der neu gestalteten Geschäftsstelle findet am Samstag, 21. September, statt – mit einigen Schmankerln für unsere Leser.

In der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten findet am Samstag die Jubiläumsfeier statt, bei der satte Rabatte winken und es neben einer Ballonfahrt auch Sachpreise zu gewinnen gibt. © Foto: Sonja Och



Das Jubiläum der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten ist Anlass für eine große Jubiläumsfeier in den neu gestalteten Räumen in der Hornschuchallee 7 am Samstag, 21. September. Von 10 bis 17 Uhr können unsere Leserinnen und Leser die hellen, 70 Quadratmeter großen Räume erkunden, die modernisiert und kundenfreundlicher gestaltet wurden.

Zur Stärkung gibt es Bratwürste, für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Eine nostalgische Popcorn-Maschine versorgt die süßen Naschkatzen unter den Besuchern. Für Kinder gibt es außerdem Luftballons.

Darüber hinaus können Sie unser Shop-Angebot kennenlernen, das von Büchern über Wanderequipment bis hin zu modernsten Brettspielen reicht, und so einige Geschenkideen sammeln sowie gemütlich in der neuen, blauen Sofa-Ecke verweilen. Auf das Sortiment gibt es am Samstag 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel, ausgenommen Bücher.

Großes Gewinnspiel

Neben den neuesten Ausgaben der NN und der Nordbayerischen Zeitung (NZ) können Sie auch in den Zeitungsausgaben der vergangenen Jahre stöbern. Nur an diesem Samstag gibt es ein besonderes Abo-Angebot: 12 Monate lesen, 11 Monate bezahlen und dafür 100 Euro Prämie erhalten. Auf einem Riesen-Tablet können Sie auch unser Digitalangebot kennenlernen.

Außerdem winken satte Preise bei unserem großen Jubiläums-Gewinnspiel. Der Hauptgewinn ist eine Ballonfahrt für zwei Personen. Außerdem gibt es weitere tolle Sachpreise wie unter anderem schöne Wandkalender und unsere beliebten Glossenbücher zu gewinnen. Um teilzunehmen, müssen Sie nur eine Gewinnspielfrage in der Geschäftsstelle beantworten. Die Gewinner werden im Anschluss schriftlich benachrichtigt. Das Jubiläum der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten feiern wir auch im NN-Shop mit Artikeln für die farbenfrohen Herbstmonate.

40 Euro Rabatt

In unserer Jubiläumswoche vom 16. bis 20. September gibt es stark reduzierte Angebote für Wander-Begeisterte. Der Herren-Wanderrucksack "Air Zone Z25" von Lowe Alpine kostet in der Jubiläumswoche 65 Euro (statt 99,95 Euro), im Jubiläums-Sparpaket inklusive einem Wander- beziehungsweise Rad-Tour-Buch Ihrer Wahl nur 75 Euro (über 40 Euro Rabatt). Gleiches gilt für den Damenrucksack "Air Zone ND dawn blue" von Lowe Alpine, einzeln für 55 Euro (statt 89,95 Euro) und mit Buch für 65 Euro (über 40 Euro günstiger).