Rachinger-Gebäude: Zwei Etagen mehr für Autos und Gastronomie

Zwei weitere Geschosse kommen zum bisher zweigeschossigen Gebäude dazu - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Rachinger-Gebäude in der Äußeren Nürnberger Straße wird aufgestockt. 1200 Quadratmeter zusätzliche Fläche entstehen. Nicht nur für Autos, sondern für weit mehr, so der Plan.

Opel Rachinger wächst: In der aktuellen Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats wurde grünes Licht gegeben für den Umbau und die Erweiterung des bestehenden Gebäudes in der Äußeren Nürnberger Straße 8.

Bilderstrecke zum Thema

Der Firmenstandort Forchheim boomt, viele Betriebe setzen in den Bereichen Produktion, Innovation und Logistik auf die Große Kreisstadt. Wir haben die zehn größten Firmen in Forchheim, gemessen an der Mitarbeiter-Zahl, in dieser Bildergalerie zusammengestellt (Stand: 2018).