Radarkontrolle in Ebermannstadt: Vier waren zu schnell

Der "Spitzenreiter" fuhr mit 73 Stundenkilometern in die Kontrolle - vor 11 Minuten

EBERMANNSTADT - Es hat geblitzt: Nach einer Radarkontrolle in Ebermannstadt müssen vier Autofahrer mit einer Verwarnung rechnen.

Am späten Donnerstagnachmittag führten Beamte der Polizei Ebermannstadt eine Lasermessung an der Kreisstraße bei Burg Feuerstein durch. Während der einstündigen Kontrolle durchfuhren insgesamt 33 Fahrzeuge, darunter acht Motorräder die Messstelle. "Erfreulicherweise", schreibt die Polizei, "hielten sich die Zweiradfahrer an die vorgegebene Geschwindigkeit". Allerdings wurden vier Autofahrer mit einer Verwarnung beanstandet. Der Schnellste war mit 73 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

bhe