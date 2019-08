Radfahrer stirbt nach schwerem Unfall bei Unterleinleiter

81-Jähriger prallte auf der Staatstraße gegen Auto - vor 18 Minuten

UNTERLEINLEITER - Bei einem Unfall am Freitagabend zwischen Unterleinleiter und Gasseldorf ist ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst worden. Für den 81-jährigen Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb an seinen schweren Verletzungen.

Symbolbild © Rödel



Gegen 18.30 Uhr befuhr Radfahrer mit seinem Pedelec einen Flurweg neben der Staatstraße von Unterleinleiter kommend in Richtung Gasseldorf. An der Kreuzung zur Staatsstraße wollte er die Fahrbahn der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße überqueren und die Verlängerung der Leinleiterstraße weiter in Richtung Gasseldorf fahren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei übersah er dabei den Pkw eines 27-Jährigen, der in diesem Moment auf der Staatstraße aus Richtung Unterleinleiter fuhr. Es kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 81-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst ins Forchheimer Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz danach seinen Verletzungen erlag.

Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und Spurensicherung wurde die Staatstraße durch die eingesetzten Feuerwehren gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

