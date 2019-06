Radlerin stürzt in Franken auf die Straße und stirbt

Trotz Helm zog sich die 64-Jährige schwere Kopfverletzungen zu - vor 52 Minuten

WIESENTHAU - Am Samstagmorgen starb eine Radlerin nach einem Unfall bei Wiesenthau im Landkreis Forchheim. Die 64-Jährige stürzte auf die Straße - trotz eines Helms verletzte sie sich schwerst am Kopf.

Bereits am Freitagabend gegen 19.45 Uhr fuhr die Frau bei Wiesenthau in Begleitung ihres Ehemannes auf ihrem Mountainbike in Richtung Schlaifhausen. Warum sie stürzte, ist bislang noch völlig unklar. Ein anderes Fahrzeug war nach aktuellem Ermittlungsstand nicht beteiligt. Die 64-Jährige trug einen Fahrradhelm, zog sich aber dennoch schwerste Kopfverletztungen zu. Ein Notarzt versorgte sie noch an der Unfallstelle. "Nach dem Transport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verstarb die aus Wiesenthau stammende Frau heute früh", teilt die Polizei mit.

Weil der Unfallhergang Fragen aufwirft, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Hinweise nimmt das Präsidium Oberfranken unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.

Aktualisierung um 16.18 Uhr - Die falschen Tagesangaben wurden korrigiert.

