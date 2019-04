Rattengift ausgelegt: Hundehasser in Forchheim unterwegs

Beutel in Gärten aufgefunden - Polizei sucht Zeugen - 15.04.2019 15:10 Uhr

FORCHHEIM - Erneut haben in der Region Hundehasser zugeschlagen: Gleich an mehreren Stellen in Forchheim-Reuth und Hausen wurde Rattengift aufgefunden. Ein Hund wurde vorsorglich in eine Tierklinik gebracht.

Bereits mehrere besorgte Anwohner hatten sich in den letzten Tagen bei der Polizei gemeldet: In der Kaimstraße in Hausen hat ein siebenjähriges Kind bereits am Donnerstag, den 4. April, im Garten zwei kleine Beutel mit einer pinkfarbenen Substanz gefunden. Beim Inhalt handelt es sich laut Angaben der Polizei wohl um Rattengift. Auch im Garten des Nachbargrundstücks lag ein solcher Beutel.

Am vergangenen Samstag entdeckte eine Frau dann an einem Spazierweg hinter der Straße "An der Holzbrücke" in Reuth einen Beutel mit blauen Körnern. Nachdem ihr Schäferhundmischling daran geschleckt hatte, brachte sie das Tier vorsorglich zur Untersuchung in eine Tierklinik. Dort stellten die Ärzte glücklicherweise keine Vergiftungsanzeichen fest. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hundefreunde aufgepasst: In unserer Facebook-Gruppe "Hundefreunde in Franken" können Sie über Ihre Vierbeiner diskutieren, philosophieren und Gassigeh-Termine vereinbaren. Unter diesem Link können Sie beitreten.

jm